BYE BYE MERCEDES-AMG G63 Un video pazzo come tanti altri o un segnale della fine del mondo sempre più prossima? Non poteva arrivare che da uno youtuber russo, in particolare da Igor Moroz, questo video intriso di spirito natalizio che ci accompagna verso la fine del decennio.

IL VIDEO Nel filmato, arrivato in pochi giorni a superare le 700mila visualizzazioni, possiamo osservare dapprima il buon Igor lamentarsi del suo acquisto di una Mercedes-AMG G63: pagata 16,8 milioni di rubli (poco più di 240mila euro), l'auto pare non averlo soddisfatto appieno. Ha dovuto portarla troppe volte dal meccanico e ciononostante continua a produrre suoni strani che proprio non gli piacciono. Per questo (ma abbiamo come il sospetto che sia soprattutto una scusa per realizzare il video, chiamateci pure malfidenti) ha deciso di noleggiare un bell'elicottero e lanciarla da 300 metri di altezza, ovviamente non prima di averla brandizzata per bene con i suoi adesivi.

LO SCHIANTO ''È la mia G63 e ci faccio quello che voglio!'' lo vediamo recitare nel filmato, prima di godersi lo schianto seduto su una sedia a sdraio in mezzo alla neve e al gelo della Russia dicembrina. Per guardare la caduta e scoprire che cosa resta (ben poco) dell'auto dopo un volo del genere, non vi resta che schiacciare play sul video, contribuendo al successo di questo pacato e ragionevole personaggio.