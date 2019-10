Autore:

Claudio Todeschini

TELEFONI RESISTENTI Il nuovo Apple iPhone 11 è disponibile da qualche settimana. Con l’arrivo dell’ultima versione del popolare smartphone della mela sono comparsi online anche i primi test di resistenza, come quello di Altroconsumo pubblicato a fine settembre.

FIRST WORLD PROBLEM Uno dei problemi più sentiti da chi possiede uno smartphone è la resistenza dello schermo alle cadute accidentali. Per quanto si possa prestare attenzione, per quanto delicatamente lo si usi, prima o poi capita a chiunque di perdere la presa e lasciar cadere il telefono. E se il combinato disposto di forza di gravità, angolo di caduta, quantità di moto e congiunzioni astrali sfavorevoli portano alla rottura del vetro, il dramma è servito (con buona pace del calendario e dei relativi santi).

BENE MA NON BENISSIMO Altroconsumo, una delle più popolari associazioni di consumatori italiane, ha messo alla prova tutta la nuova gamma di smartphone Apple, concludendo che - sul fronte delle prestazioni - si tratta di ottimi prodotti, in linea con la fascia premium in cui si collocano. Meno bene è andato il test di caduta: il modello “base” iPhone 11 e quello top di gamma iPhone 11 Pro Max se la sono cavata senza problemi, mentre si è rivelato più fragile l’iPhone 11 Pro, che è uscito dalla macchina di test con il vetro anteriore irrimediabilmente compromesso.

CADUTO CENTO VOLTE Il test a cui vengono sottoposti i telefoni in prova nei laboratori di Altroconsumo sono quelli previsti dalla norma EN 60068: lo smartphone viene inserito in una scatola di metallo con un’altezza di caduta di 80 cm, fatta poi ruotare per 50 volte, così che il dispositivo subisca cento cadute complessive. Un test decisamente severo, che Altroconsumo dice essere “superato dalla stragrande maggioranza dei telefoni in commercio”. In ogni caso, una vera e propria prova di resistenza. Da cui l’iPhone 11 Pro non è uscito indenne. E a voi? È mai capitato che il telefono cadesse e che il vetro andasse in frantumi? Come avete reagito?