Autore:

Dario Paolo Botta

FEBBRE DA EICMA A pochi giorni dall’inizio del EICMA 2019, BMW ha rilasciato un interessante teaser, che lascia appena intuire ciò che attende gli appassionati al prossimo Salone del ciclo e motociclo di Milano. Interessanti novità riguarderanno, quasi certamente, la famiglia delle crossover sportive. A dire il vero il video in questione non mostra un gran ché, ma non è necessario essere degli esperti per capire ciò che bolle in pentola in Casa BMW. Da diversi mesi infatti si parla insistentemente dell’arrivo di una nuova XR. L’hashtag utilizzato per questo breve filmato è: #neverstopchallenging (non smettere mai di osare).

VEDO NON VEDO Con un po' di pazienza è stato possibile fissare alcuni fermoimmagine, dai quali si intravedono dei dettagli interessanti: una pinza freno radiale, cerchi e pneumatici sportivi e poco altro. Ma la vera domanda è la seguente: di che modelli si tratta? Proprio così, il plurale è d’obbligo, poiché nel video compaiono due diverse motociclette. Sarà la nuova S1000 XR, oppure si tratta della cuginetta F850 XR? Quale delle due sarà presentata nel corso di EICMA? Chi può dirlo, non è certo da escludere un doppio debutto. L’appuntamento è dunque per la prossima settimana, quando finalmente apriranno i battenti della kermesse motociclistica più attesa dell’anno.