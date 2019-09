Autore:

La Redazione

SMART EQ IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 arrivano le versioni definitive delle nuove EQ ForTwo, EQ ForTwo Cabrio ed EQ ForFour, varianti elettriche delle due minicar tedesche. In breve: molti elementi stilistici li avevamo già visti nelle concept ForEase e ForEase+, il motore sviluppa 82 CV di potenza e l'autonomia dichiarata è di quasi 160 km. Per saperne di più sulle nuove Smart EQ guarda il nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per conoscere, invece, tutte le novità che Smart ha presentato al Salone c'è il nostro Speciale Stand Smart.