Autore:

La Redazione Pubblicato il 04/03/2020 ore 15:00

SPEEDSTER IN VIDEO Nonostante l'annullamento del Salone di Ginevra causa Coronavirus, eccoci a raccontarvi l'Aston Martin V12 Speedster. 700 CV di potenza dalla sua, la supercar senza parabrezza da guidare con il casco, a due posti secchi vuole sconvolgere i sensi. A partire dalla vista, con linee scolpite dagli artigiani del servizio customizzazione Q by Aston Martin. Vedere -il nostro video- per credere.

COM'È Show car omologata per la guida su strada, V12 Speedster ha richiesto poco più di 12 mesi per essere realizzata. Sfrutta la più recente architettura in alluminio prodotta da Aston Martin, combinando elementi della DBS Superleggera e della Vantage a creare una piattaforma dedicata e inedita. Come inedita è la carrozzeria, quasi completamente in carbonio, che ricava un po' di spazio per i bagagli nelle gobbe aerodinamiche dietro ai passeggeri. Quadrilateri sovrapposti all'anteriore e multilink al posteriore formano il sistema di sospensioni, con ammortizzatori adattivi che si possono regolare su tre diverse tarature: Sport, Sport+ e Track. Completano la ciclistica cerchi monodado da 21 pollici forgiati in alluminio e freni carbo-ceramici da 410 mm di diametro all'anteriore e 360 mm al posteriore.

GLI INTERNI L'emozione della V12 Speedster passa anche per il colpo d'occhio e la cura delle finiture. Per questo l'abitacolo è realizzato con materiali classici e moderni: pannellature strutturali in carbonio satinato e rivestimenti in gomma stampati in 3D si alternano all'alluminio. E al cuoio lavorato a mano, naturalmente, con cui sono realizzati i sedili e una borsa amovibile che fa le veci del cassetto portaguanti. Il risultato è un arredamento raffinato e, non ultimo, leggero.

MOTORE Il motore è un V12 biturbo di 5,2 litri montato in posizione anteriore-centrale, capace di erogare 700 cavalli e 753 Nm. Scaricato a terra tramite un cambio automatico ZF a 8 marce, un differenziale autobloccante e la sola trazione posteriore, l'uragano di cavalli e Nm permette alla Speedster di bruciare lo 0-100 in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità stimata di 300 km/h. Lo scarico in acciaio è stato appositamente concepito per esaltare il sound del propulsore e fuoriesce al centro del diffusore posteriore per creare sonorità di grande carattere.

PREZZO Presentata con una livrea che richiama il famosissimo aereo da caccia della marina militare americana F/A 18, grazie alla nuova collaborazione di Aston Martin con il colosso dell'industria aerospaziale Boeing, la V12 Vantage è già in vendita a 876 mila euro... IVA inclusa e le consegne inizieranno entro aprile 2021. Affrettatevi: ne faranno solo 88 esemplari!