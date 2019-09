Autore:

La Redazione

MERCEDES GLB IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 debutta la nuova Mercedes GLB, accanto alla Mercedes-AMG GLB 35. Per lei 7 posti, 4,63 metri di lunghezza e forme quadrate. Il SUV di Stoccarda offre a listino tanti i motori tra cui scegliere ma c'è una grande novità: la trazione anteriore disponibile sia per il motore diesel sia per il motore benzina. Il listino parte da 35 mila euro. C'è anche una versione più pepata, la AMG 35, che monta un 2 litri da 306 cavalli. Scopri di più nel nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per tutte le novità allo stand Mercedes, invece, c'è lo Speciale Stand Mercedes.