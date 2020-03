Autore:

La Redazione Pubblicato il 03/03/2020 ore 18:00

CLASSE E IN VIDEO Al (Non) Salone di Ginevra 2020,così soprannominato dopo l'annullamento a causa dell'emergenza Coronavirus, la versione rivisitata della Classe E si prepara a competere con BMW Serie 5 e Audi A6. Nuova Mercedes Classe E 2020 porterà in dote interni completamente rinnovati e sette nuovi motori ibridi ed elettrici. Scopri tutto nel nostro video.

COME CAMBIA Con il restyling Mercedes Classe E 2020 non cambia molto nell'aspetto: sono nuovi i fari e le luci di coda, così anche la griglia del radiatore, che è stata aggiornata, e i paraurti -anteriore e posteriore- leggermente modificati. Gli interni cambiano di più, con un nuovo volante multifunzione con comandi touch-pad e il più recente sistema di infotainment MBUX a doppio schermo da 10,25 pollici del marchio con controllo vocale. Lato motori, Mercedes Classe E con il facelift aggiunge a listino sette nuovi modelli elettrificati, mentre le opzioni ibride plug-in E 300 e ed E 300 de continueranno per tutto l'aggiornamento. Sarà in vendita in estate, con le prime consegne previste in autunno.

Per conoscere tutti i dettagli delle nuove versioni rinnovate, Berlina e SW, leggi il nostro approfondimento su Nuova Mercedes Classe E.