SPECIAL EDITION Sebbene la notizia non sia ancora stata battuta dagli organi di stampa Renault, pare proprio che la Losanga abbia presentato un'edizione speciale del suo popolare van Renault Trafic. La notizia giunge da oltre Manica, dove la stampa britannica ha già riportato prezzi e caratteristiche tecniche del veicolo. Il nome scelto? Trafic Black Edition. I cambiamenti più significativi si concentrano su carrozzeria e infotainment, e si vanno ad aggiungere alle recenti migliorie apportate dal facelift 2019.

ANIMA DARK Nuovo Renault Trafic Black Edition si distingue dalle altre versioni grazie ai cerchi in lega bruniti da 17”, vetri oscurati, sedili rivestiti in pelle personalizzati, un nuovo sistema di navigazione multimediale che integra le ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico, la telecamera di parcheggio e il sistema di segnalazione dell’angolo cieco. Renault Trafic Black Edition dispone poi di fari anteriori full LED. L’elemento esteticamente più interessante è però l’inedita grafica sulle fiancate che riporta il nome Black Edition. Quattro le colorazioni disponibili: Urban Grey, Mercury, Glacier White e Jet Black.

MOTORI Per tutti coloro che desiderano un ulteriore grado di personalizzazione, Renault mette a disposizione un kit carrozzeria opzionale composto da: paraurti anteriore rinforzato, minigonne laterali e spoiler posteriore. Nel Regno Unito Renault Trafic Black Edition è presente in due diverse motorizzazioni, entrambe a gasolio da 2 litri di cilindrata, rispettivamente da 145 CV e 170 CV. Il meno potente avrebbe consumi dichiarati di 4,5 l/100 km ed emissioni stimate di 188 g di CO2/km. La versione più potente invece un consumo di 4,7 l/100 km e 187 g di CO2/km. Renault Trafic Black Edition ha un prezzo di lancio in UK di 27.950 sterline, corrispondenti a circa 33.360 euro.