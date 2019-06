Autore:

Dario Paolo Botta

FIAT PROFESSIONAL SI RINNOVA La gamma di veicoli commerciali del Gruppo FCA si rinnova, con tante novità che riguardano tecnica e motorizzazioni. I riflettori sono tutti puntati sul nuovo Fiat Ducato MY 2020, il best-seller di Fiat Professional, che con il nuovo anno riceverà nuovi motori dalle prestazioni più convincenti e dai consumi più contenuti. Farà il suo debutto un’inedita versione full electric che si affiancherà ai nuovi propulsori Turbodiesel Multijet di II generazione. Parliamo di un motore a gasolio 2.3 litri, disponibile nelle versioni da 120 CV (320 Nm di coppia), da 140 CV (350 Nm di coppia), da 160 CV (400 Nm) e da 180 CV con ben 450 Nm di coppia e cambio automatico a 9 rapporti. Completa l’offerta la motorizzazione Natural Power monofuel a metano, 3 litri 136 CV e 350 Nm di coppia.

DUCATO ELETTRICO Debutta su Fiat Ducato MY 2020 il propulsore elettrico, la prima unità motrice a zero emissioni montata su un veicolo commerciale made in Fiat. Si tratta di una nuova soluzione di mobilità per FCA. “È una svolta nella nostra storia ma anche nel mercato. Siamo pronti a passare alla fase successiva", ha dichiarato Domenico Gostoli a capo della divisione che si occupa dell’elettrificazione dei veicoli commerciali destinati al mercato europeo e orientale. Il propulsore sarà in grado di erogare fino a 90 kW (122 CV) di potenza e una coppia massima di 280 Nm, per un’autonomia complessiva che oscillerà fra i 220 e i 360 km.

TECNOLOGIA AL TOP Ducato 2020 può contare su un infotaiment di tutto rispetto con una dotazione che si avvicina ai livelli automobilistici. Intrattenimento di bordo di alto livello con display touch da 7” by Mopar con ingresso USB e radio DAB. Completa l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, che permettono di proiettare lo schermo dello smartphone sul display del veicolo, evitando inutili distrazioni. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, Ducato MY 2020 può contare sulle più evolute tecnologie ADAS (Advanced Driver Assistance System) presenti sul mercato.

LE OFFERTE DI FCA BANK Per mettere le mani sul nuovo furgone di Fiat, i clienti si possono affidare a tre diverse offerte messe a disposizione di FCA Bank: Finanziamento Rateale che permette di dilazionare il pagamento di tutta o parte della vettura; Leasing e PCP (Personal Contract Purchase) che permettono un esborso mensile dall’importo contenuto, scegliendo alla scadenza se restituire o riscattare il veicolo; Private Lease con unico canone mensile che contempla i principali servizi assicurativi, d’assistenza e di infomobilità.