Autore:

Dario Paolo Botta

AL LAVORO Stile, connettività e soluzioni su misura sono le tre parole d’ordine che hanno ispirato il rinnovamento di Renault Master e Renault Traffic. Fin dal loro lancio avvenuto nel lontano 1980, i due furgoni transalpini, nell’arco di più di trent’anni, hanno fatto registrare vendite record nel Vecchio Continente, con un totale di 4 milioni di unità immatricolate.

PARTNERSHIP CON NISSAN E MITSUBISHI Le nuove versioni di Master e Traffic sono state presentate nell’aprile 2019, con novità interessanti per quanto riguarda dotazioni e configurazioni. Si fa dunque sempre più vicino l’arrivo nei concessionari, con l’inizio della commercializzazione prevista per il settembre 2019. L’obiettivo dichiarato da Renault è quello di sfruttare la partnership con Nissan e Mitsubishi, per rafforzare la leadership in Europa, consolidando nel frattempo la propria posizione in Estremo Oriente. I prezzi per Renault Master partono da 31.720 euro, mentre Renault Traffic di listino costa 30.537 euro.

RENAULT MASTER Renault Master 2019 presenta tre diverse configurazioni in altezza e quattro in lunghezza, senza contare la versione furgone, doppia cabina e furgone cassonato. Prevede diverse novità estetiche e sostanziosi cambiamenti sotto il cofano. Il frontale ridisegnato si arricchisce con una nuova griglia cromata a forma di manubrio e con nuovi gruppi ottici LED, che rievocano la firma luminosa C-Shape derivata delle vetture del Marchio Renault. Osservando il nuovo Renault Master, prodotto nello stabilimento di Batilly, si ha la sensazione di essere di fronte a un furgone solido e robusto, grazie al cofano motore rialzato, ai paraurti e parafanghi rinforzati e ai volumi di carico generosi.

SPAZI GENEROSI Tanto lo spazio a disposizione con una capacità complessiva nel vano posteriore che oscilla tra un minimo di 8 m³ e un massimo di 22 m³, per un totale di carico consentito che raggiunge le 4,5 tonnellate. A muovere il nuovo Master, il propulsore 2.3 litri dCi twin turbo a gasolio, da 180 CV e 400 Nm di coppia, disponibile sia in abbinamento con la trazione anteriore sia posteriore. Il cambio è manuale a 6 rapporti, tuttavia su richiesta si può avere il robotizzato a 6 marce. Fa la sua comparsa su Renault Master Z.E., la versione elettrica del furgone, un’unità motrice alimentata da una batteria da 33 kWh con una potenza di 76 CV e un’autonomia complessiva di 120 km.

RENAULT TRAFFIC Anche Renault Traffic si aggiorna. L’abitacolo guadagna dettagli ricercati come le cromature satinate, il cambio in pelle e le nuove sellerie. Tanta la connettività di bordo, con il display multitouch perfettamente integrato con le ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto e l’innovativa radio 1DIN con microfono incorporato: per una miglior resa nelle chiamate in vivavoce. Renault Traffic è disponibile in 3 diverse configurazioni: Combi, Bus e Space Class per un totale di ben 275 versioni disponibili.

SI LAVORA IN SICUREZZA La zona di carico sfrutta appieno i 4,15 m di lunghezza del Traffic, per una capienza complessiva che si attesta fra i 3,2 m³ e gli 8,6 m³. Il vano posteriore è inoltre rivestito in Polipropilene, che ne facilita la pulizia, mentre i portelloni in coda sono dotati di una serratura rinforzata ribattezzata Extra Security Lock. La tecnologia a bordo del nuovo Traffic prevede i sistemi di ausilio alla guida come il Park Assist, il Wide View Mirror e il Trailer Swing Assist (che mantiene stabile il rimorchio). Il furgone è spinto da un motore 2.0 litri dCi da 170 CV e 380 Nm di coppia massima che sfrutta le nuove soluzioni studiate da Renault per abbattere i consumi, con un risparmio stimato dalla Casa francese di 0,6 litri di gasolio ogni 100 km.