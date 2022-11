Team e piloti MotoGP 2023: la lista completa

A differenza del 2022, per la classe MotoGP saranno 22 i piloti impegnati in pista nel 2023, divisi in 11 squadre: sei ufficiali e cinque satelliti

LINEUP 2021 La MotoGP nel 2023 perde tre piloti e ne acquisisce uno, a causa dell'addio della Suzuki al Motomondiale. La griglia si accorcia e diventa di 22 piloti che gareggeranno per gli 11 team e le 5 case motociclistiche coinvolte. L'unica novità in griglia sarà Augusto Fernandez, lo spagnolo che andrà a correre per il nuovo team GasGas (che prende il posto del Tech3 in KTM) al fianco di Pol Espargaro. Salutano il campionato Darryn Binder, Andrea Dovizioso e Remy Gardner. Tanti i movimenti di mercato: nel team campione del mondo in carica, il Ducati Lenovo, approda Enea Bastianini che verrà sostituito in Gresini Racing dallo spagnolo Alex Marquez. Al fianco dell'altro Marquez, Marc, in Honda arriva Joan Mir nel team ufficiale Repsol, mentre nel team satellite LCR approda Alex Rins al posto di Marquez Jr. Confermata le lineup dei team ufficiali Yamaha e Aprilia, con la casa italiana che acquisisce il team RNF, fino al 2022 satellite di quella giapponese, per il quale correranno Raul Fernandez e Miguel Oliveira, entrambi prelevati dalla KTM. Per la casa austriaca, infine, guiderà Jack Miller, al fianco del confermato Brad Binder. Restano dove sono anche Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jorge Martin e Johann Zarco (Ducati Pramac) Marco Bezzecchi e Luca Marini (Ducati Mooney VR46), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), Aleix Espargaro e Maverick Vinales (Aprilia Racing), Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Marc Marquez (Honda Repsol).

Marc Marquez (Honda), Pecco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) sulla copertina del gioco MotoGP 2022

LA LINEUP UFFICIALE DEL MONDIALE MOTOGP 2023

Team Costruttore Moto No. Pilota Nazione Aprilia Racing Aprilia RS-GP 41 Aleix Espargaro SPA Aprilia RS-GP 12 Maverick Viñales SPA RNF MotoGP Team Aprilia RS-GP 88 Miguel Oliveira POR Aprilia RS-GP 25 Raul Fernandez SPA Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici GP23 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Desmosedici GP23 23 Enea Bastianini ITA Prima Pramac Racing Ducati Desmosedici GP23 5 Johann Zarco FRA Ducati Desmosedici GP23 89 Jorge Martin SPA Mooney VR46 Racing Team Ducati Desmosedici GP22 72 Marco Bezzecchi ITA Ducati Desmosedici GP22 10 Luca Marini ITA Gresini Racing MotoGP Ducati Desmosedici GP22 73 Alex Marquez SPA Ducati Desmosedici GP22 49 Fabio Di Giannantonio ITA Repsol Honda Team Honda RC213V 93 Marc Marquez SPA Honda RC213V 36 Joan Mir SPA LCR Honda Idemitsu Honda RC213V 30 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda Castrol Honda RC213V 42 Alex Rins SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 33 Brad Binder SAF KTM RC16 43 Jack Miller AUS Tech3 GasGas Factory Racing GasGas RC16 37 Augusto Fernandez* SPA GasGas RC16 44 Pol Espargaro SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 20 Fabio Quartararo SPA Yamaha YZR-M1 21 Franco Morbidelli FRA

*Rookie

TEST RIDER UFFICIALI 2023

Costruttore Moto Pilota Nazione Aprilia RS-GP Lorenzo Savadori ITA Ducati Desmosedici GP23 Michele Pirro ITA Honda RC213V Stefan Bradl GER KTM RC16 Dani Pedrosa SPA Yamaha YZR-M1 Cal Crutchlow GBR