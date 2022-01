Team e piloti Superbike 2022: la lista completa ufficiale

TUTTI CONTRO TOPRAK Dopo sei stagioni dominate da Jonathan Rea, lo scorso anno il turco Toprak Razgatlioglu ha spodestato il re Jonathan Rea e si è laureato campione del mondo della Superbike. Ora il piltoa della Yamaha difenderà il titolo dall'assalto degli altri 23 piloti in griglia, molti dei quali hanno cambiato team o sono degli insidiosi e inediti rivali. Un pezzo di Gran Bretagna si stacca dal mondiale, con gli addii (forzati o meno) di Tom Sykes, Chaz Davies e Leon Haslam, mentre arrivano San Marino, Repubblica Ceca e Malesia a rendere più internazionale il mondiale delle derivate di serie. Nel dettaglio, il primo sfidante di Toprak sarà proprio Rea, con il compagno di Kawasaki Alex Lowes confermato al suo fianco. La Kawasaki conterà anche sull'apporto dai team satelliti del ceco Oliver Koenig e del francese Lucas Mahias, oltre che di quello di un pilota non ancora annunciato dal team Pedercini (probabilmente il belga Loris Cresson). I campioni della Yamaha rispondono con la conferma di Andrea Locatelli al fianco del campione del mondo e con il team GRT anch'esso confermato in toto con l'accoppiata Garrett Gerloff-Kotha Nozane (Al via per la casa di Iwata anche il francese Christophe Ponsson e lo spagnolo Isaac Vinales). Ma occhio, soprattutto, alla Ducati. con il ritorno di Alvaro Bautista a Borgo Panigale, lo spagnolo sarà uno degli aspiranti al titolo al fianco del confermato italiano Michael Ruben Rinaldi. Dai team satelliti occhi sul sorprendente Axel Bassani, sul sammarinese Luca Bernardi e sul tedesco Philipp Oettl. Gli outsider rispondono al nome di Scott Redding, passato da Ducati a BMW al vianco di Michael Van der Mark (ma attenzione anche a Loris Baz ed Eugene Laverty nel team satellite) e dell'accoppiata iberica composta da Iker Lecuona e Xavi Vierge, entrambi provenienti dal motomondiale e direttamente atterrati nel team ufficiale Honda (che schiererà anche Syahrin e Mercado nel team satellite). Gli ingredienti per un altro mondiale scoppiettante come quello del 2021 ci sono tutti, di seguito la entry list completa della WorldSBK 2022.

Il campione del mondo Superbike, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata Racing)

La line-up completa della Superbike 2022

Num. Pilota Nazionalità Team Moto 1 Toprak Razgatlıoğlu Turchia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF-R1 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF-R1 19 Alvaro Bautista** Spagna Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 5 Alex Lowes Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR 6 Jonathan Rea Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR 45 Scott Redding** Gran Bretagna BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 60 Michael van der Mark Paesi Bassi BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 7 Iker Lecuona* Spagna Team HRC Honda CBR1000RR-R 97 Xavi Vierge* Spagna Team HRC Honda CBR1000RR-R 3 Kohta Nozane Giappone GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 31 Garrett Gerloff Stati Uniti GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 5 Philipp Öttl* Germania Team GoEleven Ducati Panigale V4 R 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR 29 Luca Bernardi* San Marino Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R 52 Oliver K ö nig* Rep. Ceca Orelac Racing Verdnatura Kawasaki Ninja ZX-10RR 23 Christophe Ponsson Francia Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF-R1 35 Hafizh Syahrin* Malesia MIE Racing Honda CBR1000RR-R 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda CBR1000RR-R 50 Eugene Laverty** Irlanda Bonovo Action BMW Racing Team BMW M1000RR 76 Loris Baz** Francia Bonovo Action BMW Racing Team BMW M1000RR TBA TBA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR 32 Isaac Vi ñ ales** Spagna Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF-R1

*Debuttante in Superbike

**Nuovo team

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/01/2022