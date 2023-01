Superbike, ecco tutti i team Yamaha per il mondiale 2023! Razgatlioglu cerca il bis

Toprak Razgatlioglu è pronto alla riscossa, dopo aver lottato come un leone ma perso il titolo mondiale nel 2022. Quest'anno la Yamaha deve alzare il livello per poter competere con l'armata rossa di Borgo Panigale e con Alvaro Bautista, che già nei test di Jerez de la Frontera ha dato l'impressione di avere tutto per difendere il titolo. Ma Toprak, il campione del mondo 2021, non ci sta, ed esattamente come il suo collega Fabio Quartararo in MotoGP, proverà a mettersi dietro tutte le Ducati, così come la Kawasaki di Jonathan Rea. In quest'ottica sarà importante il supporto di Andrea Locatelli, molto positivo nel 2022 ma chiamato anch'esso al salto di livello. I due del team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK. Assieme a loro sono stti presentati anche i team satellite della casa di Iwata con tante novità: il GYRT GRT Yamaha WorldSBK rinnova la lineup con due piloti che sanno come si vince un titolo e nel 2023 ci saranno il campione Moto2 2021 Remy Gardner dall'Australia, e il campione in carica Supersport e MotoE, Dominique Aegerter dalla Svizzera. Yamaha Motoxracing schirerà invece il campione britannico Bradley Ray, mentre il team GMT94 Yamaha si avvarrà dei servizi di Lorenzo Baldassarri. Le parole dei piloti che guideranno la YZF R1 ufficiale nel 2023 le trovate qua sotto, assieme a quelle del team principal del Pata Racing, Paul Denning.

Le parole dei protagonisti

Toprak Razgatlioglu

Tutti sanno che ora il mio obiettivo è quello di vincere più gare possibili! Non è facile, dato che tutti i piloti sono forti ma sono contento del lavoro fatto da Yamaha e dal team questo inverno. Per me è bello tornare sulla mia moto, ne sono felice e nel corso dei test abbiamo tanti miglioramenti da provare. A Jerez ho visto un ottimo tempo sul giro, non il record ma siamo andati molto vicini, ora continuiamo a lavorare dato che non possiamo fermarci. È bello vedere i nuovi colori del team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK! Ora continueremo a lavorare per fare tutto meglio ma siamo pronti per scendere in pista molto presto.

VEDI ANCHE

Andrea Locatelli

È stato un inverno davvero breve e questo per un pilota è ottimo! Sono davvero contento del fatto che stia per iniziare una nuova stagione – il mio obiettivo è quello di continuare a lavorare passo dopo passo ma penso che quest’anno possiamo fare molto bene. In Indonesia e Australia abbiamo terminato bene la stagione. Voglio chiudere il gap con quelli davanti e lottare per il podio e provare a vincere! Quello della settimana scorsa a Jerez è stato il primo test con due giornate sull’asciutto. Qui a Portimao in questi giorni abbiamo ancora del lavoro da fare ma non vedo l’ora che arrivi il primo Round in Australia. La moto sembra davvero bella, considerando i nuovi colori e tutto quanto ed è bellissimo continuare con il Pata Yamaha Prometeon WorldSBK per la nostra terza stagione insieme.

Paul Denning

Vincere 14 gare nel 2022 è stato un grande traguardo ma per il 2023 il reparto di Ricerca e Sviluppo di Yamaha a Milano e il team stanno lavorando duramente per trovare dei miglioramenti in più che consentiranno a Toprak e Andrea di sfruttare ulteriormente la forza della Yamaha R1 WorldSBK e di iniziare la stagione pieni di confidenza. Per Toprak l’obiettivo è chiaro, ovvero tornare a vincere il titolo. Dobbiamo iniziare meglio l’anno e dar vita come team a un ‘stagione perfetta’. Non sarà facile ma siamo totalmente concentrati sull’obiettivo. Andrea è migliorato tanto negli ultimi appuntamenti del 2022, tornando sul podio in Indonesia e chiudendo la stagione al quinto posto in classifica. Abbiamo delle grandi speranze sul fatto che riuscirà a innalzare il suo livello nel 2023. “Loka” sa come vincere e crediamo che abbia la capacità per farlo in sella alla R1 del WorldSBK. Quella di Jerez della scorsa settimana è stata una buona partenza, con Toprak che in entrambe le giornate è stato il più veloce. Test positivo anche per Loka e ora qui a Portimao abbiamo un’opportunità eccellente con due giornate ottime in relazione al meteo stando alle previsioni per mettere a punto il nostro pacchetto 2023 prima del via della stagione in calendario in Australia.

​​​​​​​

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/01/2023