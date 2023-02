Kawasaki, ecco la livrea del team KRT per la Superbike 2023

Un team rodato che punta al riscatto dopo un 2022 al di sotto delle aspettative. Questo è il Kawasaki Racing Team di Jonathan Rea e Alex Lowes, che dopo i riscontri positivi dei test invernali, si è riunito per presentare al mondo i colori ufficiali della moto 2023 e parlare delle aspettative per una stagione difficilissima, che li vedrà affrontare rivali come Ducati e Yamaha che sembrano essersi rafforzati rispetto al recentissimo passato. La Kawasaki Ninja ZX-10RR 2023 nasce con un solo obiettivo: riportare il titolo in Giappone dopo le vittorie 2021 da parte della concorrente diretta Yamaha e dopo il 2022 a firma tutta italiana con l'en-plain della Ducati. Di seguito le parole dei protagonisti e la gallery della ''verdona''.

Le parole dei protagonisti

Jonathan Rea

Sono davvero entusiasta di questa nuova annata. Il post stagione è andato davvero bene. Inoltre sono entusiasta di andare a Phillip Island e di iniziare l’anno in un modo che sembra più normale. Sento di essermi preparato davvero bene fuori dalla pista e nel corso dei test invernali siamo migliorati: è molto motivante. È bello avere intorno delle persone nuove e questo comporta delle sensazioni diverse. Non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo fatto progressi con la moto e stiamo lavorando duro per provare a migliorare il nostro feeling e i risultati della scorsa stagione. Speriamo di poter lottare per il titolo mondiale​​​​​​​

Alex Lowes

Il design della moto 2023 mi piace davvero tanto. L’anno scorso sono stato abbastanza veloce, ottime prestazioni in Superpole e sono riuscito ad agganciare i primi tre. Man mano che la gara andava avanti e con il calo del grip ho fatto un po’ più di fatica. Questo è un aspetto su cui ci siamo concentrati. Sono davvero impaziente di iniziare questa annata. Ho svolto un buon inverno di allenamenti e non vedo davvero l’ora di iniziare. Ormai sono anni che corro nel Campionato del Mondo Superbike ma sono ancora entusiasta come fosse la prima volta, come se fossi tornato al 2014. Ora non vedo davvero l’ora di andare in Australia e di prendere il via.

Guim Roda

Abbiamo lavorato duro per sistemare alcuni dettagli, per migliorare la nostra moto e l’organizzazione del team per provare a vincere di nuovo il titolo. Ma ancora più importante di tutto questo è che gli appassionati si divertano nel vedere le gare e speriamo che al vertice ci sia una moto verde. Johnny e Alex sono pronti dopo aver ricaricato le batterie, quindi nel Round di Australia vedremo come saremo arrivati all’inizio di questa nuova stagione

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/02/2023