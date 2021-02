CORSA IRIDATA Nel 2020 Jonathan Rea e la Kawasaki hanno riportato il loro sesto titolo consecutivo. Il pilota nord irlandese ha raggiunto il suo obiettivo in gara-1 all'Estoril, appuntamento d'epilogo della stagione 2020, mentre la Kawasaki ha dovuto attendere l'ultimo giro dell'ultimo GP per avere la meglio di un solo punto sulla Ducati di Scott Redding, Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi. Nel 2021 la contesa si annuncia più equilibrata che mai, ma Rea avrà dalla sua parte la nuovissima ZX-10RR per respingere gli assalti di Yamaha, Honda, BMW e Ducati. Su questa pagina aggiorneremo round dopo round le classifiche iridate, per seguire l'avvincente battaglia offerta dal Mondiale Superbike 2021.

Clicca qui per leggere le classifiche del Campionato Mondiale Superbike 2020

CLASSIFICA PILOTI

Pos Pilota Nazione Moto Punti 1 Jonathan Rea GBR Kawasaki 0 2 Scott Redding GBR Ducati 0 3 Chaz Davies GBR Ducati 0 4 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha 0 5 Michael van der Mark OLA BMW 0 6 Alex Lowes GBR Kawasaki 0 7 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati 0 8 Alvaro Bautista SPA Honda 0 9 Leon Haslam GBR Honda 0 10 Garrett Gerloff USA Yamaha 0 11 Tom Sykes GBR BMW 0 12 Eugene Laverty IRL BMW 0 13 Jonas Folger GER BMW 0 14 Christophe Ponsson FRA Yamaha 0 15 Kotha Nozane JPN Yamaha 0 Isaac Vinales SPA Kawasaki 0 Lucas Mahias FRA Kawasaki 0 Axel Bassani ITA Ducati 0 Tito Rabat SPA Ducati 0 Andrea Locatelli ITA Yamaha 0 Samuele Cavalieri ITA Kawasaki 0 Loris Cresson BEL Kawasaki 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI