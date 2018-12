Autore:

Giulia Fermani

TRE MASTERCLASS Per i giovani piloti MX pronti a cimentarsi nelle corse professionistiche la YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup è dal 2015 una preziosa opportunità di avere un assaggio di ciò che il mondo delle corse può offrire loro. Consapevole di questo, per il 2019 Yamaha ha ampliato il ventaglio delle possibilità, aggiungendo le classi 85cc e 65cc. Al via dunque le iscrizioni alla YZ125, YZ85 e YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup del 2019.

LE MASTERCLASS Nel corso dei tre giorni di bLU cRU Masterclass i ragazzi partecipanti si sfideranno e miglioreranno grazie all’intenso allenamento e alle lezioni che gli impartiranno gli esperti Yamaha Racing superstar, gli ambasciatori della bLU cRU. Al termine della Masterclass un pilota della YZ125 gareggerà nella stagione 2020 per un team supportato da Yamaha e quaranta rider di ogni classe finiranno la stagione durante la Super Finale che si terrà al Monster Energy FIM Motocross of Nations ad Assen, nei Paesi Bassi.