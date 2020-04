ALTA QUALITÀ Più comfort e stile... a portata di mano. Le nuove manopole Icon sono una delle tantissime proposte del catalogo Rizoma 2020, che migliorano il look grazie all'alluminio lavorato caratterizzato da una texture che dona un piacevole gioco cromatico. In pieno stile Rizoma, le Icon sono caratterizzate dalle scritte “Feeling” e “Control'' tono su tono incise sull'alluminio, e rispettivamente posizionate sulla sinistra e sulla destra. L'impugnature invece è in gomma, per avere un controllo ottimale sulla manopola.

Le manopole Rizoma Icon sono disponibili in quattro colori (Natural, Black, Grey 21 e Bronze 21) e, per via della sezione con diametro da 22 millimetri, non sono compatibili con le moto dotate di sistema ride-by-wire. Il prezzo è di 82 euro per la coppia, ed è comprensivo del kit tiracavi.