Speciale EICMA 2021

GRANDE RITORNO Il COVID ha messo i bastoni tra le ruote a EICMA facendo saltare la scorsa edizione, ma la kermesse milanese è pronta a tornare rinvigorita nel 2021. L'appuntamento con EICMA 2021 è ormai alle porte, la Fiera di Milano aprirà i battenti dal 25 al 28 novembre 2021, ecco tutte le informazioni necessarie per prepararsi all'evento. Come sempre, le prime due giornate saranno riservate alla stampa e agli operatori. L'apertura al pubblico comincia giovedì 25 novembre, fino a domenica, con orari che vanno dalle 9.30 fino alle 18.30.

NORME COVID Nonostante la situazione pandemica sia abbastanza sottocontrollo, saranno comunque presenti delle regole da seguire per rispettare le disposizioni anti Covid. Per accedere al quartiere fieristico sarà necessario seguire le seguenti direttive:

- L'accesso sarà consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei requisiti stabiliti dalla certificazione verde COVID-19, quindi attestato di vaccinazione (green pass), tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o certificato di guarigione dal COVID. Saranno previsti, presso gli ingressi di Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud, dei punti dove effettuare un tampone rapido a pagamento per poter entrare alla manifestazione

- Sarà esplicitamente vietato l'accesso alle persone che presentano febbre oltre 37,5 °C.

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina per l'intera durata della permanenza all'interno del quartiere fieristico;

- Bisognerà mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

In aggiunta a quanto sopra, non sarà consentito l’accesso se nei 14 giorni antecedenti la data di partecipazione:

- Si è risultati positivi al COVID-19 (positività accertata);

- Si hanno sintomi influenzali e non si ha accertato la negatività al COVID-19 (positività sospetta);

- Si ha avuto contatti stretti con una persona positiva al COVID-19 e non si è accertata la negatività al COVID-19 o concluso il periodo di quarantena fiduciaria prescritta dal medico (positività sospetta);

- Se si entra in Italia da un paese per il quale è prevista quarantena obbligatoria dal Governo Italiano

CHI NON PAGA La vendita dei biglietti è cominciata sul web al prezzo di 14 euro fino al 19 ottobre, in seguito il prezzo salirà a 19 euro. Per evitare assembramenti alle biglietterie quest'anno non sarà possibile acquistare il biglietto in fiera. Il Salone del Ciclo e Motociclo è gratis, tutti i giorni, per i bambini da 0 a 3 anni, dai 4 ai 13 anni il prezzo è di 12 euro.

ESPOSITORI Come ogni anno saranno presenti tutti i marchi che gravitano intorno al mondo delle due ruote, dagli accessori alla componentistica, passando da chi espone abbigliamento e dai customizzatori. L'anima della fiera sono però i marchi motociclistici, anche stavolta schierati al gran completo (eccezion fatta per BMW, KTM e Ducati). Anche quest’anno ci sarà l’adrenalinica Arena Live caratterizzata da gare ed esibizioni di Stunman.

COME ARRIVARE Per tutti i visitatori è possibile raggiungere EICMA in auto o moto, in treno, in metropolitana oppure attraverso il passante ferroviario. Cliccate i link per visualizzare tutte le indicazioni precise a seconda del mezzo scelto.