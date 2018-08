Autore:

Danilo Chissalè

HI PERFORMANCE Amanti dell’enduro prestate attenzione. Se siete alla ricerca di pneumatici ad alte prestazioni per le vostre uscite tra boschi e sentieri prendete in considerazioni le nuove CST CM 723/724. I nuovi pneumatici garantirebbero, secondo i tecnici CST, ottimi valori di trazione anche quando il terreno è particolarmente viscido grazie alla conformazione irregolare e scanalata del tassello. Il disegno del battistrada garantirebbe inoltre un rapido smaltimento del fango migliorando l’avanzamento e fornendo al contempo una bassa resistenza al rotolamento apprezzabile soprattutto quando si percorrono tratti di strada asfaltata. Buona notizia per chi pratica enduro a livello agonistico: i nuovi CST 723/724 sono omologati FIM.