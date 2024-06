LS2 Storm II: l'unboxing del casco integrale dal prezzo super

Avere un casco integrale protettivo, ben fornito e senza spendere un capitale all’acquisto è ancora possibile? La risposta è sì, ma lasciate perdere la robaccia che si trova sugli scaffali dei centri commerciali, meglio scegliere il protagonista di questa puntata di “MotorUnboxing”, ovvero il casco integrale LS2 Storm II. Ora vi racconto le mie impressioni dopo averlo provato e le sue caratteristiche tecniche.

Casco integrale LS2 Storm II, la prova

Storm II è il classico casco integrale che va bene un po’ in tutte le occasioni, dalla naked alla sportiva, ma sta bene anche su maxi scooter e moto da turismo. La calzata è piuttosto avvolgente, da integrale sportivo quasi, anche per merito della presenza del sottogola che aiuta a tenere accettabili i livelli di rumorosità quando si viaggia a velocità sostenuta. Gli interni sono rivestiti con un tessuto piuttosto morbido e il comfort ne beneficia. L’ho provato con i primi veri caldi stagionali e con le prese d’aria aperte il ricircolo dell’aria all’interno del casco è buono, forse ci sono caschi più “freschi” in circolazione, ma bisogna salire con il budget. Ottimo il campo visivo, davvero molto ampio, ed è di buona qualità anche la realizzazione di entrambe le visiere – sia la principale, sia quella parasole – che non distorcono la visuale, dettaglio non da poco quando si tratta di caschi “entry level”. Tutti i comandi – apertura visiera, prese di ventilazione e visierino parasole – sono facili da azionare anche con i guanti più imbottiti. Il peso non è contenutissimo – 1.550 g in taglia M – ma una volta indossato ho avuto l’impressione che fosse ben bilanciato.

Casco integrale LS2 Storm II

VEDI ANCHE

Come facilmente intuibile dal nome, Storm II è l’evoluzione del predecessore LS2 Storm, rispetto al modello uscente conserva alcune caratteristiche ma di novità ce ne sono un bel po’. La prima è che Storm II è omologato secondo i parametri della nuova – e più stringente – normativa ECE 22.06, dunque parliamo di un casco più sicuro in caso di sciagurata caduta. Mantiene la calotta esterna in KPA, un materiale brevettato da LS2 che unisce le termoplastiche all’aramide, ma ora è realizzata in 3 diverse misure di calotta per assecondare le varie taglie e garantire sempre il giusto equilibrio tra EPS e imbottiture interne. Inedite sono le prese d’areazione su mentoniera e sommità della calotta, quest’ultima da sdoppiata è ora unica per rendere più semplice la regolazione del flusso d’aria all’interno del casco. Dal punto di vista della sicurezza sono da segnalare la chiusura micrometrica e la rimozione d’emergenza dei guanciali, per facilitare la rimozione del casco ai soccorritori, mentre da quello più pratico/funzionale la predisposizione per l’inserimento degli speaker Bluetooth oltre che le astine di un’eventuale paio di occhiali e gli interni anallergici, sfoderabili e lavabili. Tutte le visiere sono trattate anti-UVA e anti graffio, per l’inverno c’è la predisposizione per il Pinlock, peccato non sia compreso nel prezzo d’acquisto.

Casco integrale LS2 Storm II, ora omologato ECE 22.06

Il casco LS2 Storm II è disponibile dalla taglia XS alla 3XL, si può scegliere la sobrietà con le varianti a tinta unita (bianco, nero, grigio) a 129 euro, oppure lasciarsi ispirare dalle numerose versioni con grafiche (andate sul sito LS2 per scoprirle tutte) con prezzo di listino di 149 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/06/2024