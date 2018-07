Autore:

Danilo Chissalè

CHI LA DURA LA VINCE La mitica 8 ore di Suzuka si è conclusa questa domenica e con lei anche la stagione del Mondiale Endurance. A spuntarla, dopo i cinque appuntamenti del calendario tra cui due 24 ore, è stato il team F.C.C. TSR Honda France #5. Un grosso contributo alla conquista del mondiale è stato fornito dagli pneumatici Bridgestone Battlax che ben si sono comportati anche nelle condizioni mutevoli del Gran Premio giapponese.

SE LO DICE IL CAPO “A nome di Bridgestone, mi voglio congratulare con il team F.C.C. TSR Honda France per le loro eccezionali performance durante la stagione,” afferma Nico Thuy, Head of Motorcycle in Bridgestone EMEA. “Per noi è estremamente gratificante vedere che un team che gareggia con pneumatici Bridgestone abbia delle performance così elevate da vincere uno dei campionati più impegnativi del mondo motociclistico.” Il boss di Bridgestone ha proseguito dicendo: “Abbiamo notato che a Suzuka, 31 tra i 64 team alla partenza, hanno utilizzato pneumatici Bridgestone, è la conferma della fiducia dopo il nostro ritorno alle gare di endurance. Inoltre, in ogni singola gara EWC 2018, il team che si è classificato primo era equipaggiato con pneumatici Bridgestone.”