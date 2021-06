La Redazione Pubblicato il 10/06/21 h. 18:02

DOPPIETTA Il marchio storico, ma anche il brand sportivo, astro nascente del mercato. Sia Seat, sia Cupra, partecipano a MIMO 2021 (qui il nostro speciale) ciascuno con il proprio stand. Nel cuore di Milano, la gamma elettrificata Seat è rappresentata dal suo modello più green, ovvero Leon e-Hybrid in versione ibrida plug-in (qui la nostra prova video). A sua volta Seat MÓ, la divisione della Casa spagnola dedicata alla smart mobility, porta in scena il suo eScooter 125, due ruote elettrico per la città. Cupra infine presidia il Milano Monza Motor Show con nuova Born, il suo primo SUV elettrico (su base VW ID.4), e con il SUV sportivo Formentor VZ e-Hybrid, plug-in da 245 CV di potenza massima combinata. Delle novità Seat e Cupra, ma anche di strategie, parliamo con Pierantonio Vianello, Direttore Seat Italia. Guarda la nostra ''scanzonata'' video intervista live.