Kia EV9: finiscono in Rete le foto senza veli. È quasi uguale al concept

Poche settimane fa vi avevamo svelato listino prezzi e scheda tecnica della nuova Kia EV9: ora il SUV elettrico è stato paparazzato in versione definitiva e senza alcuna camuffatura, dimostrando che il modello di serie sarà quasi uguale al concept. Qui sotto il video pubblicato su Instagram da Nacional Collector.

VERO O FALSO? Il video, ripreso a Santiago del Cile, è in una qualità molto bassa e ciò potrebbe far pensare a un falso, ma la somiglianza con il concept è quasi perfetta, fatti salvi alcuni dettagli che sembrano confermare l'autenticità. Le forme generali sono le stesse, così come le proporzioni; gli specchi, però, passano dal'essere due minuscole telecamere a specchi veri e di dimensioni normali. Anche le luci e il fascione anteriore sono leggermente differenti.

VERSIONI E PREZZI La Kia EV9 dovrebbe avere una lunghezza vicina ai 4,93 m del concept. Ufficialmente la Casa non si è sbottonata su versioni e specifiche, ma secondo informazioni trapelate in Rete la gamma dovrebbe comporsi di cinque modelli: a trazione posteriore o integrale, con potenze tra 200 e 400 CV, autonomia fino a 415 km e prezzi (negli USA) tra 52.500 e 68.500 euro al cambio attuale. Tutta la verità la sapremo attorno al 20 marzo, quando ci si attende la première.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/02/2023