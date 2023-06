L'obbiettivo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans: "Puntiamo al podio"

Nella 24 Ore di Le Mans che scatterà sabato 10 giugno alle 16, la Ferrari farà il suo ritorno nella top class a 50 anni dall'ultima volta. La 499P schierata dalla casa di Maranello ha esordito quest'anno nel campionato WEC, dimostrando subito di avere un grande potenziale e conquistando nelle prime tre gare una pole position, un secondo e due terzi posti. Ora arriva l'appuntamento più atteso dell'anno: poco prima dell'inizio della trasferta in Francia abbiamo incontrato Antonello Coletta, responsabile Ferrari Attività Sportive GT, nel quartier generale di Fiorano, chiedendogli un primo bilancio stagionale e gli obbiettivi in vista della Le Mans. Il tutto mentre in sottofondo proprio la 499P sfrecciava sulla pista di casa per uno degli ultimi test alla vigilia della mitica gara di durata.

WEC 2023: Antonello Coletta (Ferrari)

IL SIGNIFICATO DEL RITORNO La nostra intervista si apre con una domanda sul significato di questo ritorno della Ferrari nella massima categoria del mondiale Endurance. Coletta ci ha spiegato perché si tratta di un progetto davvero importante: ''Ritornare era il sogno di tutti noi e siamo ben contenti che in azienda si sia deciso di appoggiare questo progetto e questa voglia di ritornare nella massima categoria dell'Endurance, che è poi quella che ha messo le basi per il DNA sportivo della nostra azienda. Pensiamo a tutte le vittorie che ha fatto Ferrari negli anni '50 e '60, le ha ottenute prima nell'Endurance e poi in F1. È un ritorno al passato che da una parte ci rende orgogliosi e dall'altra consapevoli della grande responsabilità che tutti noi abbiamo, ma siamo ben disposti a vivere questi momenti. Con la morte della categoria GTE dovevamo decidere: o rimanevamo solo nelle GT3 o facevamo qualcosa in più e da lì è nata questa idea''.

VEDI ANCHE

ULTIMI ARRIVATI Come detto, la Ferrari 499P ha ben impressionato nei primi tre weekend della stagione 2023 del campionato WEC. I risultati assumono ancora maggior valore se si pensa che la vettura è stata l'ultima tra le attuali Hypercar a muovere i primi passi in pista, come ha ricordato Coletta: ''Siamo molto soddisfatti di dove siamo oggi per due motivi. Uno perché abbiamo avuto pochissimo tempo, di sicuro meno di tutti i concorrenti. Oggi ci troviamo ad affrontare chi è lì da tre anni nelle Hypercar (la nuova top class delle gare endurance nata nel 2021, ndr) e da 7-8 nella massima categoria dell'Endurance, ossia Toyota. Tutti gli altri costruttori hanno iniziato molto prima di noi a sviluppare la macchina e hanno fatto molti più test di noi. Per cui siamo un po' la Cenerentola della categoria, siamo arrivati alla fine di luglio, abbiamo omologato la macchina a dicembre e consideriamo che quando uno va in pista, fa i test e si accorge di eventuali problemi, poi torna a casa, li deve capire, deve sviluppare nuovi pezzi e deve ritornare in pista, dunque vi lascio immaginare. Oltretutto di test non ne abbiamo potuti fare chissà quanti. Esordire con una pole position, con un terzo posto, un secondo e un altro terzo non può che essere la testimonianza che stiamo facendo un lavoro dignitoso e che la macchina è nata bene, su delle ottime basi. È evidente che abbiamo ancora bisogno di tempo per conoscerla bene noi per primi e per poterla portare al suo massimo livello, senza mai abbassare la guardia in quanto ci stiamo scontrando contro dei colossi dell'automobilismo mondiale. Non dobbiamo credere che se oggi siamo constantemente sul podio tutto sia fatto, anzi, tutt'altro. Vogliamo essere sul gradino più alto del podio, dobbiamo lavorare ancora molto e restare con i piedi per terra''.

WEC 2023: le due Ferrari 499P

L'OBBIETTIVO PER LE MANS Giunti alla vigilia della 24 Ore di Le Mans con questi incoraggianti risultati, in casa Ferrari non ci si nasconde. Nella gara mito il Cavallino Rampante vuole subito essere protagonista e i primi riscontri ottenuti nel test day di domenica confermano il potenziale della 499P. Coletta ci ha spiegato così gli obbiettivi per la gara del weekend: ''Poter tornare a primeggiare nella categoria che ha reso grande il mito è qualcosa di unico, di magico. Non è banale, non è facile, soprattutto questo 2023 che sarà per noi la prima esperienza, ma stiamo facendo di tutto per poter essere della partita. Noi siamo convinti di poter recitare un ruolo di prim'ordine però le gare finiscono sotto alla bandiera a scacchi e solo quando sei lì sai qual è il tuo valore e soprattutto quello degli avversari. Per la Le Mans bisogna essere onesti e schietti: è ovvio che noi puntiamo al podio. Portarla a termine mi sembra il compito più facile, poi nelle gare di Endurance succede di tutto, magari ti fermi dopo un'ora o dopo 10 ore. Dobbiamo quantomeno puntare a restare sul podio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/06/2023