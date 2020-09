SECONDO SUCCESSO DI TICKTUM Torna a salire sul gradino più alto del podio Dan Ticktum in occasione della gara sprint della Formula 2 nel round italiano di Monza. L'inglese, ex del vivaio Red Bull e ripescato da Gelael, si è ritrovato in seconda posizione al via dopo il settimo posto di ieri. Al suo fianco in pole position Louis Deletraz, prontamente sopravanzato nei primi metri di gara. Poi una corsa praticamente in solitaria. Ticktum ha gestito bene anche una Virtual Safety Car nel finale. Mistero invece sul problema che lo ha costretto a parcheggiare la vettura nel giro di rientro appena tagliato il traguardo: se si trattasse di scarso quantitativo di benzina la sua vittoria sarebbe seriamente in pericolo.

CAMPIONATO APERTISSIMO La stagione 2020 di Formula 2 stenta a darci un dominatore ben definito. Dopo la vittoria di ieri in cui è tornato in corsa per il titolo, oggi Mick Schumacher ha faticato a causa di uno spiattellamento e ha concluso al quarto posto a beneficio di Callum Ilott che rivede la testa della classifica, e Christian Lundgaard, terzo. Quinto Louis Deletraz, bravo ad essere sempre nella mischia dei primi ma mai finora autore di exploit consistenti.

SHWARTZMAN INSEGUE ANCORA Ritorna alle spalle di Ilott e Schumacher in classifica generale il russo che poco più di un mese fa sembrava dover ammazzare il campionato. Oggi ha concluso la gara in sesta posizione con Deletraz che ha resistito ai suoi attacchi. Dietro di lui Jehan Daruvala e Jack Aitken. Bravo - ma non c'erano dubbi se non sul nervosismo - Nikita Mazepin, partito ultimo dopo le noie tecniche di ieri. L'altro russo del gruppo ha finito in nona posizione. Problemi per Luca Ghiotto che in un contatto con Aitken ha rotto l'ala ed è stato costretto al cambio. Problemi tecnici invece per Yuki Tsunoda, che perde terreno dai primi tre in campionato, e Guan Yu Zhou.

IN FORMULA 3 PREMA GIA' CAMPIONE Nella categoria minore le vittorie sono andate a Frederik Vesti e Jake Hughes con il team Prema che sulla pista di casa ha messo le mani sul titolo riservato ai team grazie anche al terzo posto di Oscar Piastri. Peccato per Logan Sargeant, finito in testacoda dopo la toccata di Clement Novalak. In gara 2 disastro per Prema che ha visto tutti i propri alfieri coinvolti in incidenti. L'esperto Hughes ne ha approfittato per cogliere il secondo successo su Liam Lawson e Theo Pourchaire. Appuntamento tra una settimana sull'inedita pista del Mugello.

Monza, Gara 2