UNVEILING La Mercedes AMG GT R PRO, il bolide della Stella D'Argento dedicata alle corse Gran Turismo, si mostrerà al Los Angeles Auto Show negli Stati Uniti. La Mercedes AMG GT R PRO sarà dedicata ai team che competono nelle serie a ruote coperte e sarà il risultato dell’esperienze acquisite da Mercedes nelle competizioni GT con le AMG GT3 e AMG GT4.

POCO SI SA' Ancora non si hanno particolari dati e informazioni sulla potenza del motore né sulle caratteristiche meccaniche ma dalle prime foto risulta evidente un lavoro estetico certosino volto a migliorare il profilo aerodinamico della vettura.

APPENDICI QUA E LA' Più pronunciato, sagomato e dotato di bocche d'areazione rispetto al passato è il paraurti anteriore che presenta anche uno splitter più massiccio rispetto a quello della GT R. Con un muso così 'appesantito' dai profili aerodinamici ci aspettiamo che anche la coda e il profilo laterale lasci spazio a nuove appendici aerodinamiche, per fendere e pulire i flussi d'aria durante le corse.

NON SOLO GT In occasione del Los Angeles Auto Show fa il suo debutto negli Stati Uniti anche il nuovo GLE. La regina SUV introduce numerose innovazioni, a partire dalle sospensioni a 48 V e la trazione 4MATIC a ripartizione totalmente variabile (a partire dalle motorizzazioni a sei cilindri), per un’esperienza di guida ancora più performante, su strada e in off-road. La nuova Classe A segna, invece, il debutto di Mercedes-Benz USA in un nuovo segmento, mai esplorato prima.