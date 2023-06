Ferrari, la festa a Maranello per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans - VIDEO

Agli oltre 4.600 km percorsi un paio di settimane fa in gara, la Ferrari ha aggiunto qualche centinaio di metri. Non a Le Mans, dove il Cavallino è tornato al successo a 58 anni dall’ultima volta (e dopo 50 anni d’assenza) ma in casa, tra la propria gente, a Maranello: non solo il più significativo degli epiloghi possibili, ma anche una vera e propria cavalcata trionfale tra due ali di folla rossa, tra le strade del piccolo paesino emiliano dove è nato il mito.

La Ferrari 499P Hypercar numero 51 sfila davanti alla fabbrica di Maranello | Foto: Ferrari

SFILATA Così le due Ferrari 499P Hypercar hanno festeggiato il decimo successo alla 24 Ore, con Alessandro Pier Guidi al volante della macchina numero 51 ancora sporca come da tradizione e con i due compagni d’avventura James Calado e Antonio Giovinazzi, seduti sulle fiancate. Nel video la breve sfilata – c’era anche la rossa gemella, la numero 50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, che ha centrato la pole position e poi tagliato il traguardo in quinta piazza assoluta – a Maranello, conclusa davanti l’ingresso principale della sede Ferrari di Maranello.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/06/2023