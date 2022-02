Academy Alpine: arrivano Campbell e Doohan

FORMAZIONE RIVISTA Con l'uscita di Guan Yu Zhou, passato da titolare in Alfa Romeo F1, Christian Lundgaard che correrà in Indycar, e Oscar Piastri inserito quale riserva al team Alpine, il marchio francese ha accolto tra le file della propria Academy due giovani interessanti che attualmente militano nelle categorie minori. Olli Caldwell e Jack Doohan sono stati annunciati oggi quale parte del vivaio giovani piloti dell'Alpine. I due si aggiungono ai riconfermati Victor Martins e Caio Collet. Questi ultimi ripeteranno la stagione in Formula 3, Collet restando al team MP Motorsport, Martins passando alla francese ART GP.

DOOHAN LASCIA RED BULL La notizia del giorno è l'uscita di Jack Doohan dal vivaio Red Bull dopo quattro stagioni. In lotta fino all'ultimo per il titolo della Formula 3 lo scorso anno contro Dennis Hauger, l'australiano entra nel team junior della squadra francese. Già annunciato al via della Formula 2 nei mesi scorsi, il figlio dell'ex motociclista Mick correrà con l'UNI-Virtuosi. Riconfermato dopo le positive impressioni nelle ultime tappe stagionali anche Olli Caldwell in seno al team Campos. Al pari di Doohan, l'inglese aveva preso parte alle ultime tappe in medio oriente della categoria superiore dopo aver gareggiato in Formula 3 con la Prema.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - Marcus Armstrong

ART GP - Theo Pourchaire - Frederik Vesti

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - Olli Caldwell

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - ???

Van Amersfoort: Jake Hughes - Amaury Cordeel