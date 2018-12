Autore:

Simone Dellisanti

FACCIAMO DA SOLI Dopo aver militato insieme a DS nel mondiale di Formula E, la Envision Virgin Racing è pronta a scendere in pista come scuderia automobilistica autonoma. Sarà molto interessante vedere come Virgin Racing riuscirà a sfruttare il proprio bagaglio di esperienza maturato soprattutto nella stagione 2017-2018, quando, con Sam Bird, il team si contese il campionato piloti, non riuscendo però a conquistarlo, nonostante le due vittorie e i sei podi. Dopo il terzo posto conquistato al fianco di DS, il 'giovane' team Virgin Racing affida la propria vettura, con il powertrain Audi, alle mani esperte del pilota Sam Bird mentre Robin Frijns occuperà il ruolo di secondo pilota, che torna alle corse dopo un anno di assenza.