Autore:

Simone Dellisanti

THE BEST Quale miglior occasione del campionato elettrico di Formula E, la prima serie di gare interamente elettriche al mondo, per Audi per dimostrare il loro spirito innovativo e pionieristico. Già nel primo anno del suo mondiale elettrico, Audi ha vinto il titolo costruttori rubando la scena, nella stagione 2017/2018, al team DS Virgin Racing.

I PILOTI Gli assi nella manica del Team saranno: un'auto veloce, due piloti forti e una squadra affiatata. Lucas di Grassi e Daniel Abt, conquistatori nella passata stagione del titolo per i team, saranno i piloti ufficiali anche per la prossima stagione di Formula E griffata 2018/2019, mentre la vettura sarà la nuova Audi e-tron FE05, aggiornata alle specifiche del regolamento della prossima stagione. La missione? La difesa del Titolo Costruttori.