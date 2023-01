Drive to Survive: la quinta stagione arriva il 24 febbraio. Il trailer

Netflix ha pubblicato il teaser per la nuova stagione della sua serie dedicata alla Formula 1, che racconta la stagione 2022

Una settimana prima dell’avvio della nuova stagione di Formula 1, con i semafori che si spegneranno al via del Gran Premio del Bahrain il prossimo 5 marzo, arriverà su Netflix la quinta stagione di Drive to Survive, la ormai popolarissima serie dedicata alla Formula 1.

Drive to Survive Stagione 5: la dominatrice Red Bull

NELLE PUNTATE PRECEDENTI DTS5 racconterà la stagione 2022, dominata da Max Verstappen e dalla Red Bull, vincitori del campionato piloti e costruttori, nonché quella del debutto delle nuove vetture, in seguito alle tantissime novità introdotte lo scorso anno. A raccontarle nel dettaglio sarà il CEO di F1 Stefano Domenicali in persona: “I piloti ameranno queste nuove regole, perché sono lottatori, come al Colosseo”. Ma è stato davvero così?

Drive to Survive Stagione 5: i piloti Ferrari

C’È ANCHE SUPERMAX Assente nelle prime quattro stagioni (“la serie racconta troppe false rivalità” aveva detto), sulla sedia di Drive to Survive questa volta siederà anche il campione Max Verstappen. Avrà cambiato idea? Oppure non voleva mancare in uno degli appuntamenti più seguiti dai fan di F1? Magari lo racconterà lui stesso...

Drive to Survive Stagione 5: meccanici Mercedes al lavoro

QUANDO ARRIVA La quinta stagione di Drive to Survive arriverà su Netflix il prossimo 24 febbraio. Gli episodi saranno tutti immediatamente disponibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/01/2023