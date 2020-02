VITTORIA ALL'ORIZZONTE In questo anomalo Rally Svezia, Elfyn Evans sta vestendo i panni del dominatore. Dopo aver chiuso al comando la prima giornata, il pilota della Toyota ha incrementato il suo vantaggio vincendo tutte e tre le speciali disputate questa mattina e vede il successo finale molto vicino. A causa delle condizioni climatiche particolarmente calde per il periodo, infatti, è stata cancellato uno dei due passaggi sulla speciale Likenas in programma domani e così restano meno di 25 km cronometrati alla conclusione della competizione.

GIOVENTU' CONTRO ESPERIENZA PER IL PODIO Alle spalle di Evans troviamo Ott Tanak, che sta così riscattando lo zero raccolto al Monte Carlo. L'estone è lontano quasi 17 secondi dal leader, ma si è costruito un buon vantaggio sulle altre due Toyota di Kalle Rovampera e Sebastien Ogier, staccati di oltre 10 secondi dal pilota della Hyundai. I due si sono scambiati la posizione nel corso della giornata, con il giovane talento che ha chiuso la giornata con poco più di un secondo di margine sul plurititolato francese.

NEUVILLE INSEGUE Al quinto posto c'è la prima delle Ford, quella del finlandese Esapekka Lappi. Il leader del mondiale, Thierry Neuville, insegue a cinque secondi, un gap che è leggermente aumentato per via di un piccolo errore del belga nell'ultima speciale di questa mattina. Buon settimo posto per l'altra Hyundai di Craig Breen, all'esordio stagionale, che precede la seconda M-Sport di Teemu Suninen.

CAMBIO AL VERTICE TRA LE RC2 A chiudere la top10 c'è Jari Huttunen, che con la sua Hyundai ha scavalcato la Skoda di Emil Lindholm al vertice della classifica delle WRC3 in classe RC2. Terzo, e primo tra le WRC2, il pilota della Citroen Mads Ostberg, già vincitore della categoria a Monte Carlo.