Rally Portogallo: Rovanpera sale a 8 secondi di vantaggio su Evans

VOLATA FINALE L'ultima giornata del Rally Portogallo è iniziata con il duello sul filo dei secondi per la vittoria tra le Toyota di Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans. Il finlandese ha vinto la SS17 che ha aperto il programma odierno e si è piazzato terzo nella successiva SS18. Il gallese ha comunque limitato i danni perdendo una manciata di secondi: Rovanpera ora comanda il Rally con 8,5 secondi di margine. Dietro, si infiamma anche la lotta per il terzo gradino del podio: Dani Sordo sta aumentando la pressione su Takamoto Katsuta e si trova ora a soli 9 decimi dal giapponese. Ha invece mancato l'aggancio Thierry Neuville, quinto a quasi 24 secondi dall'altra Hyundai. Scendendo in classifica, Ott Tanak sale al settimo posto scavalcando Pierre-Louis Loubet. Teemu Suninen sempre primo nel WRC2. A metà mattinata in programma altre due speciali per un totale di circa 20 km cronometrati, prima della Power Stage finale in programma all'ora di pranzo.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS18

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:25:18.5 2 Elfyn Evans Toyota +8.5 3 Takamoto Katsuta Toyota +2:07.3 4 Dani Sordo Hyundai +2:08.2 5 Thierry Neuville Hyundai +2:32.0 6 Craig Breen Ford +4:19.9 7 Ott Tanak Hyundai +4:45.3 8 Pierre-Louis Loubet Ford +4:47.1 9 Adrien Fourmaux Ford +7:31.8 10 Teemu Suninen Hyundai +11:01.5

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2022