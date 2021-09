Il video commento a caldo di quanto accaduto nelle prime libere a Monza: Hamilton, il più rapido con gomme meno performanti, prova a mettere subito le cose in chiaro. L'analisi su Instagram e i consigli per il Fantasy F1

HAMILTON DAVANTI Lewis Hamilton torna con forza al comando. Certo, si tratta solo della prima sessione di prove libere del Gp d'Italia, ma di certo quella data dal britannico della Mercedes, a pochi minuti dal via delle qualifiche del venerdì di Monza - in questo weekend assistiamo al secondo test del format F1 Sprint - è una chiara dichiarazioni di intenti su un tracciato teoricamente favorevole alla monoposto di Stoccarda. Il leader Verstappen, secondo, paga mezzo secondo scarso di gap nonostante l'utilizzo delle Pirelli più morbide, con Valtteri Bottas subito in terza piazza e Checo Perez solo decimo.

F1 GP Italia 2021, Monza: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

IL FANTA F1 In un fine settimana del tutto peculiare, l'attenzione del venerdì pomeriggio è già sul Fantasy F1, visto che le qualifiche di oggi bloccheranno la possibilità di impostare le nostre formazioni già dopo le sole PL1. Vale dunque la pena puntare sulla Mercedes dopo il weekend olandese in cui il consiglio era quello di andare all-in sull'asso di casa Red Bull? E chi, tra le scuderie che lottano a centro gruppo, merita le nostre attenzioni? Ve lo abbiamo spiegato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game. Nel video sotto tutti i nostri consigli per scalare la classifica della lega MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0) e vincere la gara riservata ai nostri lettori.

F1 GP ITALIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE PL1 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1