DRS KAPPAÒ Nel corso del Gran Premio di Abi Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2019, le 20 monoposto in gara non hanno potuto usufruire del sistema DRS (Drag Reduction System). Parliamo dell'ala mobile di cui dal 2011 sono dotate le vetture di Formula 1 per godere di un'agevolazione nei sorpassi bypassando i disturbi aerodinamici causati dal seguire una monoposto troppo da vicino. Di norma, infatti, l'attivazione del dispositivo avviene dal terzo giro di gara (prima con le macchine troppo ravvicinate, sarebbe pericoloso attivarlo tutti insieme) ed è controllato da un sistema automatizzato, che rileva nei "detection point" che precedono le zone DRS, se il distacco tra due auto è inferiore a un secondo, attivandolo su quella che segue. Ieri tutto ciò non è avvenuto prima del giro 18 e la FIA ha spiegato il perché.

BACK TO 2010 La colpa è da imputare al crash di un server dati, che ha rispedito la Formula 1 indietro di nove anni. Valtteri Bottas ha dovuto così, per esempio, realizzare la sua rimonta senza l'aiuto dei 10-15 km orari che il DRS genera in più di velocità in rettilineo, oppure è stato molto più complicato per Max Verstappen seguire Charles Leclerc nei primi giri. A spiegare nel dettaglio l'accaduto e a giustificare la decisione di non affidare ai piloti l'apertura del dispositivo - che può essere attivato anche manualmente - e di congelarne l'attivazione fino al 18° giro, è stato il Direttore di Gara, Michael Masi.

IMPOSSIBILE MANUALE "Tutto è dipeso da un arresto anomalo dei dati del server" - ha spiegato Masi alla stampa presente ad Abu Dhabi - "I nostri sistemi sono separati, infatti quello di cronometraggio ha continuato a funzionare bene, ma finché non abbiamo riavviato il sistema del DRS e finito di eseguire i test per verificarne il perfetto funzionamento, abbiamo scelto di non renderlo disponibile. Esiste un sistema di backup, ma la prima cosa da fare è sempre capire a fondo quale sia stato il problema." Michael Masi ha spiegato anche perché non hanno concesso ai piloti di attivare manualmente direttamente dai loro abitacoli il dispositivo: "Non avremmo potuto monitorare la situazione di tutti e 20 i piloti, soprattutto con il segnale instabile che avevamo in quel momento."