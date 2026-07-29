Formula 1 2026, numeri da record: pubblico, ascolti e social continuano a crescere

La Formula 1 arriva al giro di boa della stagione 2026 con numeri che confermano la crescita del campionato anche nell’anno della grande rivoluzione tecnica. Il presidente e CEO Stefano Domenicali si è detto “molto soddisfatto” delle prospettive future, sottolineando l’aumento della fanbase e degli ascolti televisivi, oltre a un Mondiale diventato progressivamente più combattuto e apprezzato dal pubblico. Secondo il manager italiano, la capacità di ascoltare comunità e mercati differenti è uno dei principali motivi per cui la F1 è ormai diventata un punto di riferimento commerciale anche per le altre grandi leghe sportive internazionali.

GP Ungheria 2026, Budapest: Lewis Hamilton | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

Undici tutto esaurito e sei nuovi record di pubblico

Tutti gli undici weekend disputati nella prima parte dell’anno hanno registrato il sold out, portando complessivamente quasi 3,7 milioni di spettatori sugli spalti contro i 3,4 milioni degli stessi appuntamenti del 2025, con una crescita del 6%. Ben sei circuiti hanno stabilito un nuovo primato di affluenza: Melbourne con 484.000 presenze, Montreal con 360.000, Spielberg con 320.000, Silverstone con 564.000, Spa-Francorchamps con 400.000 e Budapest con 310.000. Rispetto alla scorsa stagione, il GP del Giappone è cresciuto del 18%, quello di Gran Bretagna del 13% e quello d’Austria del 7%.

GP Ungheria 2026, Budapest: Lando Norris | Foto: Twitter @McLarenF1

Ascolti in rialzo anche in Italia

La crescita riguarda anche il pubblico televisivo, con risultati particolarmente significativi in Brasile, Italia e Cina. Nel nostro Paese gli ascolti sono aumentati del27% fino al GP di Gran Bretagna rispetto al 2025, mentre il GP del Giappone ha ottenuto il miglior dato italiano dal 2017 e quello del Belgio dal 2019. In Brasile alcuni weekend hanno raccolto fino a cinque volte il pubblico dello scorso anno: il GP di Gran Bretagna ha raggiunto 18 milioni di telespettatori, diventando la gara di F1 più vista in un singolo mercato dal 2020. Il GP di Monaco ha invece sfiorato gli 80 milioni di spettatori globali, con un incremento a doppia cifra.

GP Belgio 2026, Spa: Andrea Kimi Antonelli | Foto: Media Mercedes AMG F1

Social, giovani e sostenibilità: la F1 amplia il proprio pubblico

La Formula 1 ha superato i 125 milioni di follower sui social, il 19% in più rispetto a un anno fa, con visualizzazioni video cresciute del 54% e impression complessive in aumento del 12%. La fanbase globale viene stimata in oltre 830 milioni di persone, il 64% in più rispetto al 2018: il 42% del pubblico è femminile, mentre il 43% ha meno di 35 anni. Anche il giudizio sulle gare è migliorato, con il 66% degli utenti della piattaforma Fan Voice che ha valutato positivamente lo spettacolo in pista, contro il 60% del 2025. Parallelamente, la categoria ha confermato di essere sulla strada giusta verso l’obiettivo Net Zero 2030, avendo ridotto del 35% le proprie emissioni rispetto alla base di riferimento del 2018.

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