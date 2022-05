SIXT Diamon Lounge: a Malpensa si noleggia nel massimo comfort

SIXT, società leader nei servizi di mobilità di fascia premium, rende ancora più confortevole ed esclusivo il noleggio auto (Alfa Romeo Tonale, finanziamento o noleggio?). Presso l’aeroporto di Milano Malpensa è stata infatti inaugurata la nuova Diamond Lounge: uno spazio dedicato ai clienti SIXT titolari di Diamond Card. Situata all’interno del Terminal 1, SIXT Diamond Lounge è un’area di oltre 30 metri quadri, in cui è possibile noleggiare un’auto contando anche sul servizio di accesso prioritario a una selezione di veicoli premium, sempre disponibili in un parcheggio privato a pochi passi di distanza.

Sixt Diamond Lounge debutta a Milano Malpensa

NOLEGGIO RELAX SIXT Diamond Lounge offre l’occasione di fare una sosta di relax o di lavoro prima di proseguire il proprio viaggio, in uno spazio elegante, concepito per garantire tranquillità, riservatezza e comfort, dotato di poltrone e postazioni di lavoro, Wi-Fi. Un servizio esclusivo già presente anche a Venezia, Firenze, Olbia, Roma e Napoli. SIXT Diamond Card fa parte del programma fedeltà di SIXT e rappresenta il massimo livello di benefit. Assegnata ai top clients esclusivamente su invito, SIXT Diamond Card dà diritto a molteplici vantaggi (qui tutto quello che c'è da sapere sul noleggio a lungo termine). Tra questi figurano: uno sconto sul noleggio di auto, furgoni o limousine, l’upgrade automatico al gruppo di veicoli di categoria immediatamente superiore, la priorità di prenotazione e il comodo servizio ''fastlane''.

Sixt Diamond Lounge l'inaugurazione a Milano Malpensa

VEDI ANCHE

NOLEGGIO LUXURY ''SIXT continua il suo percorso di espansione nel mercato italiano perseguendo il proprio obiettivo di posizionamento premium. Un traguardo che intende raggiungere non solo attraverso il noleggio di vetture di alta gamma per l’ambito leisure e business, a breve o lungo termine, flessibile e personalizzabile, ma anche attraverso l’elevata professionalità e attenzione al cliente, e offrendo molteplici servizi che facilitano la mobilità, di cui Diamond Lounge è un perfetto esempio'', ha dichiarato Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director di SIXT Italia, Responsabile per Operation, Fleet, Performance & Skills, Sales e Marketing.

Sixt Diamond Lounge: l'apertura ufficiale al T1 di Malpensa

SEGNALI POSITIVI ''Stiamo vedendo segnali di fiducia da parte del mercato, dopo un periodo difficile che ha rallentato il nostro settore. Tra questi c’è sicuramente la nuova Diamond Lounge di Sixt. Siamo davvero molto contenti di essere qui oggi a inaugurare questo servizio dedicato a un passeggero più esigente, perché si amplia l’offerta alla nostra clientela, offrendo una esperienza di viaggio completa. Il passeggero sa cosa vuole a seconda della tipologia di viaggio che deve intraprendere e siamo certi che qui possa trovare l’alta qualità di un servizio premium dedicato'', ha aggiunto invece Luigi Battuello, Direttore Non Aviation SEA.