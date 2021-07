PRONTI, PARTENZA, CODA Alta pressione atmosferica, sotto pressione anche l'asfalto di strade e autostrade di tutto il Paese. Quarto fine settimana di luglio: si avvicina il picco degli spostamenti verso le località turistiche, la rete viene messa a dura prova. E il peggio deve ancora venire: in calce al testo, il calendario della Polizia Stradale. Qui sotto, uno zoom sulle scadenze a breve termine: il bollino rosso la fa da padrone...

IN TINTA UNITA Per il fine settimana del 24-25 luglio 2021 previsto dunque traffico intenso, specialmente in direzione Sud, su tutte le principali direttrici verso le località di villeggiatura, oltre che in uscita dai maggiori centri urbani, le cui vie di accesso saranno teatro di possibili disagi soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica 25, in concomitanza con i rientri. Questo nonostante il divieto di transito dei mezzi pesanti in vigore dalle 16.00 alle 22.00 di venerdì 23 luglio, sabato 24 dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 25 dalle 7.00 alle 22.00.

SOTTO OSSERVAZIONE Secondo le previsioni Anas, il ''Generale Traffico'' dovrebbe accanirsi in particolare sulle seguenti arterie.

Autostrada A2 del Mediterraneo attraverso Campania, Basilicata e Calabria;

del Mediterraneo attraverso Campania, Basilicata e Calabria; Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

in Calabria; Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; Statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

Carlo Felice in Sardegna; Statale 148 Pontina nel Lazio;

Pontina nel Lazio; Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) in Umbria, Toscana, Emilia Romagna;

(SS675 e SS3 bis) in Umbria, Toscana, Emilia Romagna; Statale Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria);

(Lazio, Toscana e Liguria); Statale Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);

(Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto); Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine;

in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine; Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;

del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia; Statale 45 di Val Trebbia in Liguria;

di Val Trebbia in Liguria; Statale 26 della Valle D’Aosta;

della Valle D’Aosta; Statale 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto;

Romea tra Emilia Romagna e Veneto; Statale 51 di Alemagna in Veneto.





CANTIERI IN PAUSA Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, Anas provvederà a rimuovere, a partire da venerdì 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione dedicata (www.stradeanas.it/piani-interventi). Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2021.

DESK INFORMAZIONI Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai ;

(Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo ; App ''VAI '' di Anas, scaricabile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store'';

'' di Anas, scaricabile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''; CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana;

del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana; Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili;

all’indirizzo per parlare con un operatore e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili; Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).