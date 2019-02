Autore:

Giulia Fermani

SKODA GINEVRA 2019 Il Salone di Ginevra 2019 si avvicina e il pubblico Skoda è in fermento, ansioso di conoscere il terzo (il più piccino) sport utility del marchio atteso per la commercializzazione a fine autunno, nome di battaglia Kamiq, oltre ovviamente a Scala, alterego Golf in salsa ceca. Per quest'ultima, le prime consegne sono previste per il mese di maggio 2019.

KAMIQ Allestito sulla piattaforma modulare MQB, il SUV compatto che verrà presentato al salone di Ginevra 2019 avrà misure intorno ai 4,15 metri di lunghezza e offrirà una capacità del bagagliaio da 400 a 1.395 litri. Dotato di trazione esclusivamente anteriore, design dei fari anteriori, con luci diurne a LED e indicatori di direzione dinamici in posizione separata Skoda Kamiq 2019 dovrebbe avere accanto a motorizzazioni tradizionali come il tre cilindri 1.0 TSI e il 4 cilindri 1.5 TSI a benzina, e il diesel 1.6 TDI, anche un motore ibrido che combina trazione elettrica, a gas metano e benzina. Se confermata, la doppia alimentazione a benzina e metano dovrebbe garantire fino a 650 km tra un rifornimento e l'altro.

SCALA A Ginevra 2019 anche la Skoda Scala, la Segmento C di Mlada Boleslav che sfida Volkswagen Golf con dimensioni di 4,36 m per 1,79 m e 1,47 m di altezza. Scala stupisce soprattutto alla voce equipaggiamenti: potrà essere equipaggiata con gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, in più sarà la prima Škoda con indicatori di direzione posteriori dinamici. Disponibile anche con Virtual Cockpit e display da 10,25 pollici ampiamente configurabile, mentre lo schermo a centro plancia può arrivare fino a 9,2 pollici. Alla voce sicurezza figurano il Side Assist, il Blind Spot Detect, l'Adaptive Cruise Control fino a 210 km/h e il Lane Assistant. Sotto il cofano propulsori a 3 e 4 cilindri turbobenzina e turbodiesel: si parte con 1.0 TSI 95 cv o 115 cv, 1.5 TSI 150 cv (anche con DSG a 7 rapporti), inoltre (lato diesel) 1.6 TDI 115 cv.