Q8 HVO+, debutta anche in Italia il biocarburante vegetale

Disponibile in 30 distributori su tutto il territorio nazionale, arriva insieme alle nuove (e più pulite) versioni della linea Q8 Hi Perform

Inizia anche in Italia la rivoluzione degli e-fuel con l’arrivo di Q8 HVO+, già disponibile in una trentina di stazioni di servizio sparse per tutto lo Stivale.

COME È FATTO Il nuovo biocarburante è prodotto utilizzando come componente principale il HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil), rinnovabile e di elevata qualità, prodotto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, scarti, residui e rifiuti. La sua formulazione prevede anche prodotti detergenti specifici che riducono le emissioni del prodotto base, mantengono puliti il motore e i sistemi di alimentazione, rimuovendo i depositi di idrocarburi incombusti dagli iniettori. Secondo quanto riferisce Q8, il biocarburante permette di ridurre le emissioni di CO2 (calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto) fino al 90% rispetto a un gasolio tradizionale.

Q8 HVO+, il biocarburante di Q8

CHI PUÒ USARLO Prodotto secondo la specifica UNI EN 15940 per i gasoli paraffinici, Q8 HVO+ è compatibile con la gran parte di motori diesel di più recente produzione, sia delle automobili che dei mezzi da trasporto pesante. La casa petrolifera consiglia comunque di rivolgersi alla casa costruttrice della propria auto per assicurarsi che il motore sia compatibile con questo biocarburante.

ANCORA PIÙ PERFORMANTI Entro il mese di luglio arriveranno le nuove formulazioni della benzina Q8 Hi Perform nelle stazioni di servizio che già la vendono: l’aggiornamento migliora ulteriormente il rendimento del carburante, ma introduce soprattutto una produzione più sostenibile, con una percentuale superiore di componenti rinnovabili. Questo processo porterà la benzina di Q8 ad essere etichettata come E10, ossia con il 10% di componenti bio. La Q8 Hi Perform 100 Ottani migliora la pulizia dei motori di vecchia e nuova generazione, mentre Q8 Hi Perform Diesel dovrebbe assicurare una migliore efficienza (meno consumi ed emissioni).

Q8 HVO+, il biocarburante di Q8

I DISTRIBUTORI Ecco l'elenco completo dei 28 distributori attualmente dotati di pompe HVO+, a cui seguiranno altri nei prossimi mesi

Ads Alento Est A14 Km 394-Direz.Nor Miglianico CH Abruzzo Tang. Sud Direzione Parma Piacenza PC Emilia Romagna Ads Tugo Ovest A15 Km 54,393 Berceto PR Emilia Romagna Via Selice Km 4+265 Imola BO Emilia Romagna La Pioppa Ovest A14 Bo-Ta Zola Predosa BO Emilia Romagna Autoporto Fernetti Monrupino TS Friuli Venezia Giulia Ads Magliana Km 5,657 Dir.Fiumicino Roma RM Lazio Ads Turchino Est A26 Ge Voltri Grav Mele GE Liguria Via G. Colano-Sardorella Genova GE Liguria Ads Brugnato Est,Aut. Li/Gr Brugnato SP Liguria A1 Mi/Na Km 256 - San Zenone Est San Zenone Al Lambro MI Lombardia Ads A8 - Km 7,6 - Dir. Nord Lainate MI Lombardia Viale Commercio Vigevano PV Lombardia Viale Malpensa 19 Busto Arsizio VA Lombardia Via Brescia Ss. 236 Goitese Km 5 Castenedolo BS Lombardia Ads Assago Ovest - Tang Km18+500 Assago MI Lombardia Via Jesina Sp3 Della Val Musone Km5 Castelfidardo AN Marche Strada Del Fornas Rivoli TO Piemonte C/O Centro Commle Bennet Novi Ligure AL Piemonte Ads Canne D/B Est- A14 Bo/Ba Km 620 Andria BT Puglia Asse Dei Servizi, Tang.Ovest 5+550k Catania CT Sicilia V.Nte Ss.1 Km.4,3 Lato Mare Livorno LI Toscana Loc.Montecalvoli Santa Maria A Monte PI Toscana Via Mattei 9/A Marcon VE Veneto Fz. Marghera Via Brunacci, 19 Venezia VE Veneto Circonvallazione Ovest,23 Castelfranco Veneto TV Veneto Corso Primo Maggio Padova PD Veneto Via Signolo 2 Montebello Vicentino VI Veneto

LE DICHIARAZIONI “Il lancio di questi nuovi prodotti”, ha commentato Fadel Al Faraj, Amministratore Delegato di Q8, “testimonia l’attenzione dell’azienda al processo di transizione energetica in corso, al centro delle nostre strategie aziendali che mirano ad offrire soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. Siamo convinti che la decarbonizzazione dei trasporti sarà raggiunta grazie a un mix di fonti sostenibili che garantiranno anche la sicurezza energetica del Paese. In questo percorso tutti i prodotti potranno dare il loro contributo”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/07/2023