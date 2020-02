ELETTRICO PER TUTTI L’elettrificazione è ormai una prerogativa irrinunciabile per tutti i grandi marchi automobilistici. Citroen non è certo da meno e nel 2020 si prepara a lanciare sul mercato 6 diversi modelli elettrificati. Il primo di questi verrà svelato proprio domani, giovedì 27 febbraio, nel corso della world premiere in programma alla Defense Arena di Parigi. Intorno alle 13:30 scopriremo dunque quali alternative propone il Double Chevron per dare l’assalto al mercato della mobilità a basse emissioni, un settore divenuto negli ultimi anni estremamente competitivo.''Citroen Goes Electric For All'' il claim della cerimonia: un'auto elettrica a basso costo?

VEDO NON VEDO Fare speculazioni su forme, stile e caratteristiche della nuova Citroen risulta estremamente complicato. Ciò di cui disponiamo sono infatti solo brevi fotogrammi estrapolati dallo spot pubblicitario dell’evento. Nella parte finale del video si intravede la sagoma della nuova vettura, a un primo sguardo si nota che la griglia anteriore è completamente chiusa, il che lascia presupporre che si tratti di un veicolo 100% elettrico. Sempre sul frontale, un'unica cornice si prolunga da parte a parte e ingloba i proiettori LED e il logo Citroen retroilluminato. Il design sembra profondamente diverso da quanto visto sui modelli più recenti del Gruppo.

SOMIGLIANZE? Un occhio attento potrebbe però scorgere qualche vaga somiglianza con la Citroen Ami One Concept, un prototipo ultracompatto 2 posti pensato appositamente per la mobilità elettrica urbana, presentato durante il corso del Salone di Ginevra 2019. Con un peso di 425 kg, l’auto raggiunge una velocità massima di 45 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di 100 km. La ricarica completa delle batterie per Ami One Concept richiede all’incirca 2 ore. Motorbox seguirà con particolare attenzione l’evento di Parigi, l’invito è dunque quello di continuare a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti in arrivo dalla Francia.