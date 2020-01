ESSE DELLE NEVI Il prototipo di nuova Mercedes Classe S, nome in codice W206, è stato pizzicato durante i collaudi su strada nel Nord della Svezia. L’ammiraglia teutonica si presenta ora con decalcomanie meno invasive rispetto a quelle viste nelle precedenti occasioni. Stando ad alcune indiscrezioni, i test consistono in prove giornaliere di circa 800 km, tutti da percorrere su manti stradali gelidi e pesantemente innevati.

EVOLUZIONE La nuova Classe S riprende, senza stravolgerlo, il design della versione precedente. Da quanto è possibile osservare si tratterà di un restyling conservativo, con una serie di interessanti modifiche concentrare soprattutto all’anteriore. La griglia frontale sembra infatti leggermente più grande rispetto alla versione attuale. Debuttano poi nuovi fari full LED con cornici dalla forma sottile e rastremata. Niente maniglie a scomparsa, presenti invece sui prototipi precedenti. La vera sorpresa sta però sottopelle: se il design ha subito poche modifiche, la novità più interessante riguarda infatti la piattaforma MRA2, mutuata da Mercedes Classe E. Si tratta di un’architettura modulare più leggera con tante componenti che, con ogni probabilità, saranno utilizzate anche sulla gamma elettrificata Mercedes EQ.

INTERNI Come anticipato da alcune foto spia trapelate nelle scorse settimane, la plancia di nuova Classe S è stata completamente modificata. Al centro della console compare infatti un grande display touch da 30 cm, simile a quello di Tesla, mentre dietro il volante c’è ora un nuovo cruscotto digitale orizzontale in stile MBUX.

MOTORIZZAZIONI È lecito aspettarsi che nuova Classe S debutti con i nuovi propulsori 6 cilindri Diesel e benzina. Il 3 litri 6 cilindri in linea a gasolio è stato presentato lo scorso anno sul facelift di Classe S ed è in grado di sviluppare fino a 286 CV di potenza nella versione con un turbo, e fino a 340 CV in variante biturbo. Il nuovo 3 litri benzina è accreditato invece di oltre 400 CV. Nuova Classe S arriverà anche in edizione plug-in hybrid e si baserà sul 4 cilindri benzina supportato da un motore elettrico, con un’autonomia a batterie di circa 100 km. Non è prevista invece una versione full-electric, a meno che non si consideri Mercedes EQS come un alterego in salsa EV. Nuova Classe S dovrebbe arrivare entro la fine del 2020, con debutto ufficiale previsto già a marzo, durante il corso del Salone di Ginevra.