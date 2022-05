Honda CR-V 2023: in Cina sfuggono le foto del nuovo SUV jap

Il debutto della VI generazione di Honda CR-V è ormai alle porte. Questa volta le conferme arrivano dalla Cina, dove sono trapelate alcune immagini di quella che sembra essere la versione definitiva del nuovo SUV jap. Gli scatti ritraggono chiaramente sia la parte anteriore sia quella posteriore dell’auto. A un primo sguardo, CR-V 2023 riprende alcuni dei tratti caratteristici inaugurati con nuova HR-V (qui la nostra prova). Il frontale si distingue per il cofano lungo, per la striscia cromata che lo attraversa da parte a parte e per i fari LED sottili e ''taglienti''.

Honda CR-V 2023: posteriore

ARRIVERÀ FULL-HYBRID Sul retro di CR-V compare invece una fanaleria a forma di L simile a quella della Volvo più recenti. Il paraurti posteriore - per la versione Turbo (che non dovrebbe arrivare in Europa) - presenta doppi terminali di scarico. Per quanto riguarda invece i propulsori, quasi scontata la presenza della motorizzazione full-hybrid e:HEV (del tutto simile a quella di HR-V). I rumor dalla Cina riportano inoltre che la Casa giapponese sia al lavoro anche su una variante ibrida plug-in: ma l’indiscrezione resta ancora tutta da verificare. Stando alla scheda tecnica, CR-V 2023 misura 4,7 metri in lunghezza, 1,87 metri in larghezza e 1.69 metri in altezza, il passo invece è cresciuto da 41 mm (2,7 metri).

Honda CR-V 2023: alcuni dettagli dell'auto

ATTESA IL PROSSIMO ANNO Anche se non disponiamo di immagini degli interni, è quasi certo Honda CR-V monterà un nuovo quadro strumenti digitale e un touchscreen più generoso. Per intenderci lo stile dovrebbe essere molto simile a quello di nuova Civic (qui la nostra video anteprima). Infine, i sistemi di assistenza alla guida potranno contare sulla collaudata suite ADAS Honda Sensing. L’unveiling ufficiale di nuova Honda CR-V è atteso - salvo imprevisti - nei prossimi mesi, con il lancio sul mercato europeo fissato per il 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/05/2022