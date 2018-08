Autore:

Giulia Fermani

UNA SPECIAL A PEBBLE BEACH Il tradizionale Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, che chiude in bellezza la Monterey Car Week 2018, ha portato al debutto la Serie Speciale Ferrari 488 Pista Spider, 50sima auto a cielo aperto prodotta dalla Casa del Cavallino Rampante. Equipaggiata con un motore V8 biturbo da 3902 cc e 720 cv la Ferrari di Pebble Beach 2018 è la spider di Maranello più performante di sempre.



COM'E' Il motore è il V8 nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Quanto alla derivazione dalla Ferrari 488 Pista, si vede, è senza filtri e la caratteristica livrea centrale a sezione crescente, che ricalcalca il passaggio del flusso d'aria fino a raggiungere l’estremità interna dello spoiler, ne sottolinea lo spirito racing. Per quanto riguarda l'abitacolo, la spider di Maranello è stata messa a dieta, con fibra di carbonio a profusione. Sempre all'interno si notano pedane in alluminio mandorlato al posto dei tappeti in moquette, e un laccetto apriporta che sostituisce la maniglia lato pilota. Se questo non bastasse e si volesse ridurre ulteriormente il peso della nuova Serie Speciale Ferrari 488 Pista Spider (diciamo del 20% circa) si possono sostituire i cerchi diamantati a stella da 20 pollici di serie con quelli monolitici in fibra di carbonio.