Cupra Tavascan: giù i veli dal SUV sportivo dall'anima elettrica

Dopo Formentor e Born, Cupra fa all-in sull’elettrico! È con questo animo intraprendente che il giovane marchio di Barcellona affronta la sfida della mobilità a zero emissioni. E quale modo migliore per assecondare lo spirito del tempo se non con un SUV rampante dal look dannatamente grintoso? Nuova Cupra Tavascan (qui le immagini del concept) si è mostrata senza veli all'evento di lancio di Berlino, ecco le nostre primissime impressioni.

STILE AUDACE

Il look è innegabilmente quello di una Sport-Utility coupé. Le linee sono leggermente più delicate rispetto a quelle di Formentor, ma non per questo perdono slancio e vitalità mentre si allungano verso un posteriore quasi tronco. Il frontale poi è tutto una dichiarazione d’intenti, con quelle luci strette e graffianti che ben si conciliano con il tribale Cupra (illuminato) al centro del cofano. Personalmente trovo molto gagliarde le scanalature sul cofano, affondano nella carrozzeria, conferendole ancor più grinta. Il posteriore invece sfoggia una striscia luminosa a LED che corre su tutto il portellone e con al centro sempre l'inconfondibile tribale luminoso.

Nuova Cupra Tavascan: il posteriore

INTERNI FUTURISTICI

Gli interni invece si distaccano vistosamente rispetto a quanto visto su altri modelli Cupra (qui le prime anticipazioni su Cupra Terramar). Il salto stilistico è piuttosto evidente, ci sono sedili profilatissimi e minimali nelle forme. Sagomati e contenitivi interpretano al meglio la vocazione corsaiola dell’auto. La plancia ospita un cruscotto digitale da 12,3 pollici che offre tutte le informazioni utili al guidatore, mentre il display dell’infotainment è da 13 pollici. Sempre per sottolineare lo spirito innovatore e ribelle del marchio, i progettisti hanno deciso di far sparire i tasti fisici. In abitacolo si comanda tutto con pulsanti a sfioramento con feedback aptico, tanto sulla plancia quanto sul volante multifunzione a tre razze. Bene anche la scelta dei materiali di livello su buona parte dei rivestimenti, con parecchio Alcantara sui sedili e plastica soft-touch per la parte alta della plancia. Lo stile futuristico di Tavascan lo si ritrova anche nel ''ponte'' di collegamento che sorregge (e unisce) cruscotto e tunnel centrale.

Nuova Cupra Tavascan: interni

340 CV ELETTRICI

A livello tecnico Tavascan VZ (la più potenete in gamma) può contare su due motori elettrici, uno in ogni asse, che erogano una potenza combinata di ben 340 CV. La trazione, come immaginabile è integrale e permette all'auto di scattare da 0 a 100 orari in appena 5,6 secondi. La batteria agli ioni di litio da 77kWh affogata nel pianale consente a Cupra Tavascan VZ di percorrere fino a 520 km in condizioni ottimali. A listino c'è pure una versione meno ''cattiva'', la Endurance, con motore elettrico e trazione posteriore da 286 CV (550 km di autonomia nel ciclo WLTP). Per entrambi i modelli la ricarica veloce in HPC arriva fino a 135 kW, con 100 km che vengono ripristinati in qualcosa come 7 minuti. Poco più di mezz'ora invece per smarcare il classico 10-80%. Al momento non sono stati resi noti dettagli sui prezzi, che con ogni probabilità saranno comunicati nelle settimane a venire.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/04/2023