Bugatti: è tempo di svelare l'ultima Chiron?

Com’è noto, Bugatti è pronta a rimpiazzare la Chiron con una nuova hypercar (qui il nostro approfondimento), ma prima che ciò accada, la Casa francese ha deciso di rendere omaggio alla sua mitica supersportiva con una versione unica, che sarà presentata al The Quail, in occasione della Monterey Car Week 2023. Il teaser pubblicato su Instagram ci mostra una Chiron a tema dorato. Nella clip si intravede solo la parte laterale dell’auto immersa in un ambiente poco illuminato. Il post è accompagnato da una breve descrizione: ''Un omaggio senza tempo e incomparabile ai momenti che hanno segnato la storia di Bugatti. 10.08.23''.

L'ULTIMA I dettagli sull'ultima versione del Chiron sono ovviamente pochissimi, anche se gli hashtag del post forniscono alcuni indizi su cui riflettere. Per esempio, ''Sur Mesure'' è il programma di personalizzazione interno di Molsheim. L'ultima Bugatti realizzata dalla divisione Sur Mesure è stata la Chiron Pur Sport Grand Prix Specification (qui Bugatti Chiron Pur Sport), probabilmente la variante più raffinata e ricercata del reparto francese, con la sua verniciatura bicolore Matte Black Carbon su Matte Jet Grey.

VEDI ANCHE

I bozzetti dell'ultima Bugatti Chiron

OMAGGIO DORATO Inoltre, nel teaser si fa riferimento a una fatidica ''Golden Era'', un chiaro riferimento al colore dominante (all’esterno e all’interno) su questa versione speciale. Inoltre, nell’immagine d’apertura si nota che il modello in questione sarà una longtail, proprio come Chiron Super Sport presentata due anni fa. Al momento, non c’è certezza che questa sia l'ultima versione di Bugatti Chiron. Ulteriori conferme (o smentite) saranno rese note nella giornata di giovedì 10 agosto 2023, memento in cui si alzeranno i veli dall’ultima incarnazione del bolide transalpino.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/08/2023