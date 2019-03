Autore:

RESTYLING Sarà svelata al salone dell’auto di Shanghai il prossimo mese la nuova versione plug-in del SUV BMW X1 xDrive25Le, lanciata nel settembre 2016 sul mercato cinese. Sfortunatamente le immagini ancora scarseggiano, ma per quanto riguarda le specifiche si parla di cambiamenti consistenti, che andranno a migliorare consumi ed efficienza. La casa bavarese ha adottato infatti soluzioni all’avanguardia in grado di portare a 110 km l’autonomia complessiva del veicolo, garantendo allo stesso tempo un incremento dell’efficienza del 72%.

CUORE HIGH TECH La differenza sta tutta nelle batterie. Il nuovo pacchetto agli ioni di litio garantisce prestazioni d’eccellenza, portando fra l’altro a un risparmio in termini di peso di circa 2.5 chili. Al motore elettrico è abbinato un propulsore tradizionale tre cilindri sovralimentato da 1.5 litri, in grado di sviluppare 231 CV di potenza ed una coppia di 382 Nm. Tanta tecnologia al servizio della sportività, aspetto certamente non trascurabile. Il cambio automatico a sei rapporti consente infatti alla BMW X1 xDrive25Le di scattare da 0 a 100 Km/H in soli 7.4 secondi.

E IN EUROPA? Al momento la BMW X1 ibrida plug-in - peraltro in versione a passo lungo - è un'esclusiva del mercato cinese. In Europa si attendono possibili sviluppi con l'imminente restyling della X1 (fine 2019-inizio 2020), che potrebbe introdurre una variante green. Uno sviluppo in questa direzione della gamma, d'altronde, sarebbe naturale, e seguirebbe quello di altri modelli del Gruppo costruiti sulla piattaforma con schema a trazione anteriore, dalla Mini Countryman SE e la Serie 2 Active Tourer XE.