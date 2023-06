Volkswagen Tiguan R eHybrid, 462 CV possono bastare? Aperti gli ordini

Qualche settimana fa è stato presentato ufficialmente il restyling di Volkswagen Touareg, il maxi SUV tedesco disponibile anche con motorizzazione plug-in. Come anticipato in quell’occasione, si prepara ad arrivare sul mercato anche la versione R eHybrid, la più potente in gamma (nonché la più potente dell’intero listino di Wolfsburg).

MOTORE E PRESTAZIONI Nuovo Volkswagen Touareg R eHybrid monta un sei cilindri da tre litri turbobenzina, affiancato da un motore elettrico, per una potenza combinata di 340 kW (pari a 462 CV) e una coppia di ben 700 Nm. Numeri che permettono al SUV tedesco di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi, e di raggiungere la velocità massima - limitata elettronicamente - di 250 km/h.

TECNOLOGIA Tanta la tecnologia a bordo, a cominciare dal nuovo sensore per il carico sul tetto, connesso con le sospensioni elettroniche, che permette di garantire il massimo della stabilità anche in presenza di carichi sul tetto. Di serie per questo modello le luci a matrice di LED IQ.Light con 38mila LED che proiettano un vero e proprio “tappeto” luminoso sulla strada, illuminando la corsia di marcia e quella che si sta per imboccare. Su richiesta il Park Assist Pro che consente di parcheggiare l’auto da remoto con lo smartphone.

DOTAZIONE Rispetto ai modelli “standard”, la versione R si caratterizza per numerosi elementi esclusivi:

Dettagli color nero lucido per specchietti, barre sul tetto

Inserti nel paraurti anteriore sportivo

Pinze dei freni blu con il logo R

Logo Volkswagen al posteriore illuminato di rosso

Dettagli blu all’interno dell’abitacolo

Sedili in pelle Vienne con cuciture grigio

Cerchi da 21” con sospensioni ad aria

Chiave dell’auto con cover in pelle

Tetto panoramico ad apertura elettrica

Condizionatore a 4 zone

Vernice Silicon Grey opaca su richiesta

Volkswagen Tiguan R eHybrid, 462 CV e 700 Nm di coppia

QUANTO COSTA La nuova Volkswagen Touareg R eHybrid può già da ora essere ordinata, con prezzi - per il mercato tedesco - a partire da 93.870 euro. Aggiorneremo questo articolo non appena verranno comunicati i prezzi anche per l’Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2023