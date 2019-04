Autore:

Matteo Gallucci

SCARTATA ALLA VISITA Alettoni, prese d'aria, deportanza esasperata. Soprattutto, il simbolo per eccellenza delle Alfa Romeo più corsaiole. Alfa Romeo 4C Quadrifoglio non ha mai conosciuto la produzione in serie, nè mai lo farà. Ma ci è andata vicino. Due prototipi di 4C con fogliolina verde come distintivo fanno mostra di sé all'Heritage HUB che FCA ha inaugurato i giorni scorsi a Mirafiori, e che dei marchi del Gruppo custodisce la gloriosa tradizione. Due esemplari da collezione, una Coupé e una Spider. Niente messa in strada. Peccato.

SOGNO INTERROTTO Oltre al classico badge sul parafango, Alfa Romeo 4C Quadrifoglio avrebbe espresso la sua ferocia attraverso un aspetto estremo, interamente votato alla dinamica di guida. Davanti e dietro, pronunciati spoiler per schiacciare l'auto a terra alle velocità più sostenute. E poi il musetto con le prese d'aria addizionali, il canale aerodinamico supplementare sul cofano anteriore, il maxi diffusore posteriore. Il Centro stile Alfa aveva lavorato con passione, confezionando un piccolo capolavoro degno della storia del Biscione. 4C Quadrifoglio entra ora nell'Olimpo dei modelli mai nati. Ma che fanno sognare anche da fermi, e che alimentano le aspettative per le sportive Alfa del futuro.