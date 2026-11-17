Il 21 e il 22 novembre, Alfa Romeo ha organizzato un nuovo appuntamento di Porte Aperte presso le sue concessionarie. Protagonista la nuova serie speciale Luna Rossa disponibile sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. In questi due giorni, le concessionarie della casa automobilistica apriranno le porte a tutti coloro che sono interessati a vedere da vicino questi modelli e il resto della gamma.

Un’opportunità per conoscere anche le offerte commerciali di novembre, a partire dagli Alfa Days, con vantaggi fino a 9.000 euro su una selezione di vetture in pronta consegna, oltre alle ulteriori promozioni dedicate all'intera gamma del Biscione.

I vantaggi per i clienti degli Alfa Days

Questa iniziativa promozionale è dedicata a una selezione di vetture in pronta consegna che offre un bonus di 6.000 euro su Alfa Romeo Junior e di 9.000 euro su Alfa Romeo Tonale, applicabile al prezzo di listino e non cumulabile con altre promozioni in corso. Questa offerte è valida solo per ordini con consegna e immatricolazione entro il 27 novembre 2026.

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Non mancano nemmeno formule di finanziamento dedicate ai due modelli.

Alfa Junior, per esempio, è disponibile a partire da 24.500 euro, oltre oneri finanziari, con ulteriori vantaggi fino a 1.000 euro sulle vetture in pronta consegna. Con finanziamento e il contributo dei concessionari aderenti, l'offerta prevede un anticipo di 5.836 euro, 35 rate mensili da 159 euro e una rata finale residua di 18.455 euro, con TAN fisso del 7,99% e TAEG del 10,2%.

Per Alfa Romeo Tonale, invece, il prezzo parte da 31.900 euro, con la possibilità di beneficiare di uno sconto aggiuntivo fino a 1.000 euro sulle vetture in pronta consegna.

Offerte per la serie speciale Luna Rossa

Junior Edizione Luna Rossa è proposta con un anticipo di 9.142 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale di 21.311 euro, con TAN fisso del 7,99% e TAEG del 9,93%. L'offerta è valida con finanziamento e in caso di permuta.

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Tonale Edizione Luna Rossa è disponibile a 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 10.731 euro e una rata finale di 24.650 euro, TAN fisso del 2,99% e TAEG del 4,19%, sempre con finanziamento e permuta. Infine, Stelvio Edizione Luna Rossa e Giulia Edizione Luna Rossa sono entrambe offerte con 47 rate mensili da 549 euro.

Per Stelvio sono previsti un anticipo di 17.951 euro e una rata finale di 30.789 euro, con TAN fisso del 4,99% e TAEG del 5,83%. Giulia è invece proposta con un anticipo di 20.987 euro e una rata finale di 24.686 euro, TAN fisso del 4,99% e TAEG del 5,93%.

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